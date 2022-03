Realizan tareas de limpieza, desinsectación y desratización

Desde la Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín informaron que se llevaron a cabo operativos de desinsectación en aulas y limpieza de tanques en escuelas públicas y privadas, y ahora se procede con la desratización en espacios públicos que continuará este mes.

En primer lugar, el Dr. Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología del Municipio expresó: “Como lo hacemos permanentemente todos los años, llevamos a cabo la desinfección y desinsectación de las aulas de establecimientos educativos públicos y privados para que lleguen en condiciones al inicio de clases. Finalizado ese trabajo, continuamos con los controles en los tanques de agua que normalmente después de tres o cuatro meses de estar parados, con el agua estancada, suelen contaminarse”.

Seguidamente, explicó que “algunos resultados dieron positivos, pero la gran mayoría afortunadamente no tuvo indicios de contaminación. En el caso de los afirmativos dimos proceso a los operativos de desinfección para que se puedan utilizar como corresponde”.

Además, el médico veterinario hizo referencia a las tareas de desratización en espacios públicos: “Comenzamos hace unos días con los trabajos de desratización en las plazas y paseos públicos, como también en solares y lugares donde encontramos que hay roedores y denuncias al respecto. Los mismos no comprenden casas y domicilios particulares, sino en todos los espacios públicos de la ciudad a los efectos de evitar la propagación de roedores”.

“Es importante y recomendamos a la población que no dejen mascotas sueltas en las plazas, ya sea para jugar o pasear porque, si bien los cebos están bien escondidos en lugares donde no van a llegar fácilmente, al escarbar o hacer pozos pueden entrar en contacto o comer alguno. Normalmente no deriva en situaciones de gravedad, pero queremos evitar cualquier tipo de inconvenientes. Estos operativos continuarán a lo largo de lo que resta del mes hasta que acabemos con todas las ratas”, concluyó.