Invitan a la correcaminata por los 40 años de Malvinas

El Departamento de Ex Combatientes de Malvinas y la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín invitaron a participar de la correcaminata que se llevará a cabo el próximo 2 de abril, a las 15, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El punto de partida estará ubicado en Rivadavia y avenida San Martín –en la fuente de Malvinas- y tendrá como punto de llegada el Museo de Malvinas, en el complejo Beto Mesa.

La inscripción tendrá un costo de $600 en útiles escolares, que los participantes deberán acreditar acompañando los productos con un ticket de cualquiera de las librerías de la ciudad. Quienes participen obtendrán una remera del evento.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes, indicó: "En el marco de los 40 años de Malvinas, el Gobierno de Junín ha organizado diferentes actividades y desde nuestra área quisimos estar presentes y organizar una correcaminata abierta a todo el público. Por eso queremos invitar a todos los vecinos a que participen y acompañen a los Veteranos en esta propuesta que será totalmente recreativa".

Por su parte, Marcos Bruno, titular del Departamento de Ex Combatientes del Municipio, señaló: "En estos 40 años lo que queremos es honrar a los Héroes caídos en Malvinas y en las aguas del sur del Crucero General Belgrano. En ese marco, hemos organizado una serie de actividades y una de ellas es la correcaminata, que no será competitiva sino participativa".

La inscripción se realizará en el complejo Beto Mesa, a partir mañana, de 8 a 20, hasta el día 1 de abril inclusive.