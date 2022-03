Preocupa la falta de gasoil mayorista, a días del comienzo de una cosecha clave

Transportistas, estacioneros y productores agropecuarios levantan la voz en distintos puntos del país para alertar sobre la falta de gasoil en un momento clave para el balance cambiario del país.

A raíz de la merma en el abastecimiento, algunas empresas ya trabajan con cupos para la carga de tanques y crece la preocupación en el sector productivo.

En pocos días empieza la recolección de la cosecha más importante del año, de soja y maíz, y tanto minoristas como mayoristas se ven obligados a fijar cupos para la venta.

Las dudas respecto al abastecimiento amenazan con complicar la cosecha más voluminosa en términos de ingreso de divisas al país en días en los que el Banco Central busca reforzar sus alicaídas reservas internacionales.

A días de que los productores empiecen a demandar el combustible para las maquinarias y para transportar la producción a puerto, el campo ya teme un cuello de botella. Y afirman que demoras en la cosecha puede perjudicar a los cultivos y hacer perder rendimiento a sus producciones.

“No vamos a poder levantar la cosecha”

Argentina es importador de gasoil, entre un 20 y un 30 por ciento de la producción, se indicó en el sector. El problema se produciría por la diferencia entre el precio del barril nacional, que ronda los 55 dólares, y el petróleo importado que está arriba de los 100 dólares en el mundo.

En el sector se advirtió que como el país no es autosuficiente en materia energética y las petroleras deben importar, se produce un desajuste entre el precio de compra y el de venta. Eso lleva a que importen a pérdida el gasoil que ponen en el mercado para satisfacer la demanda.

Al respecto, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Ramón Jatip, confirmó a Democracia que “no hay gasoil por ningún lado y los precios se disparan. No hay gasoil mayorista que es el que consume el campo y el transporte y lo que se consigue es a precio surtidor”.

“Si vamos a echar tenemos que ir a la ciudad. El transporte está mal, además con la suba de los neumáticos. No vamos a poder levantar la cosecha”, aseguró.

“En Junín restringieron gasoil a las estaciones y solo queda lo que le venden a los vecinos. Los que nos distribuyen al mayor fue restringido. Además, el gasoil minorista cuesta 126 y en el mayorista 125 el litro. Es algo que no entendemos, ya que siempre cuesta un poco menos”, manifestó.

“Si nosotros fuéramos a cargar a las estaciones de Junín, dejaríamos sin combustible a la Ciudad y por eso no nos venden. Le sacaron los cupos. Hoy el campo y el transporte no tienen gasoil mayorista. Este gobierno no está escuchando, porque tiene demasiados problemas”, dijo.

“El gobierno recibe los dólares pero no defiende al campo y al transporte para que puedan tener lo que necesitamos como los insumos más básicos. Empieza a haber un mercado negro a 150 pesos el litro de gasoil cuando en la YPF está a $126. Iremos hasta el último litro de gasoil y no hay respuesta de nada”, aseguró.

“Las estaciones minoristas lo que tienen de almacenamiento, no le alcanza para venderle al transporte. Y el cupo mayorista que compra el campo o el transporte desapareció porque le sacaron los cupos a las estaciones y le restringieron el combustible”, apuntó.

Y agregó que “hoy vas viajando hacia el norte y los camioneros van cargando 50 litros por estación de servicio y no se puede diagramar ningún viaje”.

Por otra parte, aseguró que “vamos a estar en estado de movilización y alerta en cualquier momento. Somos conscientes de que necesitamos los insumos. En lo que va del año, tuvimos un 37 por ciento, ya que a al mayorista le aumentaron un 15 por ciento más que al minorista”.

En ese marco, Julio Alonso, presidente de la Federación Entidades Combustibles (FEC) señaló que el problema es generalizado, pero es más pronunciado en estaciones de la firma YPF.

“YPF entrega menos gasoil, aunque eso tal vez no se note en las estaciones de la Ciudad. Todo se genera por el precio y porque falta más importación del producto”, dijo el dirigente y aclaró que aún el problema no es grave, pero advirtió que puede llegar a serlo si se profundiza.

Alonso se refirió al quebranto de stock de las estaciones de servicio y comunicó que ya hubo conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Energía y se enviaron cartas a YPF.

“Falta de política energética”

El productor agropecuario y concejal de Junín Rodrigo Esponda dijo: “Espero que no se demore la cosecha y que no haya faltantes. Es cierto que hay lugares en que no se consigue, pero es algo que venimos diciendo hace mucho”.

“En enero cuando nos cuestionaron la compra de combustible en el Concejo Deliberante, les dijimos que no estamos pagando de más, sino el problema de la falta de política energética de este gobierno que cree que todo se maneja a los ponchazos”, afirmó.

“Hoy no hay inversiones, no hay luz, gas, ni combustible y lamentablemente, mientras no haya un política energética cierta y clara en este país, vamos a andar a los ponchazos”, apuntó.

“Esperemos que no sea necesario suspender la cosecha porque sería muy malo, no solo para el productor, sino para todo el país el hecho que no haya movimiento económico”, concluyó.

Por otro parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina, filial Junín, Rosana Franco, explicó que esta situación “está ocurriendo en algunas provincias. Acá en Junín hasta hoy no falta. Veremos qué sucede cuando empiece la cosecha a mediados de esta semana”.

“Es algo que se ve en todo el país”

Una de las primeras organizaciones en advertir sobre la gravedad de la situación fue la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). “Tras el incremento de febrero (9,76%), y en un contexto de fuertes tensiones en el mercado internacional, el precio del combustible ha registrado a partir de principios de marzo nuevos y pronunciados aumentos en el costo del gasoil”, señaló la cámara en un comunicado.

En el mercado local y para lo que queda del año, faltarían unos 150.000 metros cúbicos de crudo para refinar. En parte, eso quedó explicitado en la explosiva carta al ministro Martín Guzmán de uno de sus subalternos, el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Esta situación se da, en parte, por el contexto externo, porque una parte del gasoil se importa, pero también por falta de políticas públicas, que debería gestionarse en Economía para intervenir de alguna manera en el sector exportador”, aseguraron fuentes de la industria.

“No es un faltante continuo, se quedan sin combustible. A las 8 o 10 horas vuelve a haber, se termina en un rato. Pero no es el caso perder 8 o 10 horas de espera”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

“Es algo que se ve en todo el país. En Cañuelas, donde trabajamos nosotros, ayer se terminó el gasoil a la mañana, volvió a la tarde y otra vez se cortó a la noche. Y cerca de las fronteras tenemos otro problema, porque venden a extranjeros a mejor precio”, aseguró.

“Hicimos presentaciones en YPF”

Como se viene remarcando desde hace tiempo, la demanda de combustible se pronunció en las ciudades limítrofes de países como Paraguay, Brasil y Uruguay. En esos lugares vale casi tres veces más y la gente cruza la frontera para cargar sus tanques en Argentina. La consecuencia es que el abastecimiento no alcanza y se traduce en escasez de los productos.

Juan Carlos Basílico, de la Unión de Expendedores de Nafta y Afines, también consignó que el faltante de gasoil no es solo una preocupación en las estaciones de servicio de la Región, sino algo que afecta a todo el país.

“Hicimos presentaciones en YPF y una denuncia ante la Secretaría de Energía; el problema siempre es el precio, estuvo 10 meses sin aumentar y todo se disparó mucho más que el 20 por ciento”, sostuvo Basílico, que además evaluó que el panorama se agrava ante la inminencia del tratamiento de las paritarias para los empleados del sector.

Según relevamientos de esa entidad, el gasoil que más falta es el más barato y no es tan complicado lograr el abastecimiento de las petroleras en las líneas premium.

“También nos encontramos con el problema de que Axion entraba a los campos y vendía con sus camiones, algo que claramente perjudica a las estaciones de servicios”, dijo el dirigente.

“Es necesario que todos los sectores involucrados en el tema de los combustibles se sienten a dialogar para establecer políticas; es necesario que el combustible aumente. Entonces, se va a terminar el problema, pero eso sí, que la gente sepa que ese precio se va a mantener por muchos meses y no como ahora que lo van aumentando de a poco”, agregó Basílico.

“Están poniendo cupo”

Los estacioneros denuncian una situación similar. Y la atribuyen a que las petroleras están enviando menos combustible debido al pico de los precios internacionales del gasoil.

“Hay un problema de desabastecimiento. Hemos llegado a un punto en que está por empezar la cosecha y todas las estaciones de servicio están poniendo cupo. Nos pone en una situación crítica no sólo a nosotros, sino a todas las familias que dependen de esto, de la energía de la Argentina. Pedimos reunión con Feletti, no nos la concedió, pedimos con Martínez, no nos la concedió. Hasta que no haya una gota parece ser que no es importante”, dijo Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).

“El mayorista tampoco tiene combustible, donde sale un 25% más, el transportista va al mayorista y no le venden. Ni caro le venden. Las petroleras llaman para decir a la estación de servicio y al mayorista que hay cupo, pero no lo escriben por mail”, denunció.

“La verdad es que nuestra producción no alcanza para abastecer al mercado y cuando importan tienen que pagar un precio internacional al tiempo que lo venden a un precio ficticio, regulado, entonces desabastecen al mercado porque no quieren importar”, comentó y agregó que también en el norte del país se sufre un problema similar con el gas, no sólo con combustibles líquidos.

También mencionan que la demanda de combustibles, por la reactivación pospandemia, experimenta un pico que agudiza todos esos problemas.