De punta con el Gobierno, el campo sale a la ruta para protestar por la falta de gasoil

Los problemas de abastecimiento de gasoil mantienen en vilo al campo, sobre todo en esta época del año, donde la siembra de soja y maíz comienzan a tomar fuerza de la mano de las lluvias que cayeron días atrás. Es por eso que productores de 15 asociaciones rurales de Buenos Aires y Santiago del Estero están preparando una protesta a la vera de la ruta para reclamar la normalización del suministro.

La protesta se realizará, mañana, en el cruce de la ruta 8 vieja y la 41, en el partido de San Antonio de Areco. Allí, ganaderos y agricultores pertenecientes a 14 asociaciones rurales de Buenos Aires y una de Santiago del Estero se darán cita entre las 9 y las 12 al costado del cruce de rutas, sin cortar el tránsito, en un encuentro que estará abierto al público en general, informaron.

Democracia dialogó con Rodrigo Esponda, concejal y productor rural, quién compartió su preocupación por la situación: "Lo que ocurrió con los combustibles me parece que es un motivo más para mostrar que Sergio Massa no está capacitado para llevar adelante el país, no es que falte combustible, sino que el dinero fue a la campaña". Y el productor agregó: "Fue una incoherencia que nos trae problemas a todos, estaba hablando con un productor porcino de la zona, que no le entregaban los alimentos por falta de precios, después consiguió, pero no le querían cobrar hasta que pasen las elecciones de noviembre y ver quién gana y qué ocurre con el país. Es una situación compleja".

"Leía que el Presidente autorizó el ingreso de insumos médicos al país, hasta en eso se ha complicado, la situación no da para más. El campo hace una protesta para manifestar su desconecto con esta forma de hacer política", señaló.

“La principal razón por la que protestamos es la falta de combustible. Sin gasoil este es un país improductivo en todas sus actividades. Es muy difícil trabajar así”, indicó Martín Vivanco, director de la Sociedad Rural de San Antonio de Areco y organizador de la protesta. Según comentó, “hasta el viernes había mucho nerviosismo porque se veía que se acaba el gasoil y que se estaba racionando. El sábado empezaron a vender solo 20 litros por persona. La situación se generalizó y después empezaron las colas en las estaciones de servicio. Quizá para la satisfacción del pueblo alcanza 20 litros para el fin de semana, pero en el campo un tractor gasta 200 litros por día”.

Si bien Vivanco todavía no ve una merma en el nivel de actividad en los campos de la zona, si considera que hay mucha preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días. “Lo que estamos viendo es que el ritmo de trabajo en muchos lugares se mantiene, pero con mucha preocupación. Lo más común es que en cada campo haya una cisterna de 3.000 litros de gasoil en promedio. Eso puede alcanzar hasta mañana o pasado, pero pueden estar de brazos cruzados (los productores) a partir de allí un par de días, una semana o 15 días, porque es todo muy imprevisible”.

"Situación terminal"

“La situación es prácticamente terminal; para el país y para la producción mucho más”, lamentó Raúl Victores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro. “Es tremendo este caos que estamos viviendo, es tremendo. La protesta es por la situación en general, por la situación del país, por la falta de libertad, por la república, por esta locura en que nos ha sumido la política y el gobierno, el faltante de gasoil es un detonante. No hay combustible, pero ese es uno de los datos; hay tanto que nos están pasando todos los días en el sector productivo”, expresó Victores. “Esto es el colofón de 20 años de eclosión de este país”, indicó.

Federación Agraria Argentina se suma a los reclamos

La entidad ha expresado su creciente preocupación por la crisis en la producción de alimentos en el país. La entidad ha destacado que la incertidumbre política y económica está teniendo un fuerte impacto en la producción, generando problemas en insumos esenciales como la alimentación del ganado, carne, leche, fertilizantes y otros elementos vitales para la producción alimentaria.

La FAA enfatiza que esta crisis no solo afecta a los productores, sino que también amenaza con repercutir en los consumidores de productos agropecuarios. “La falta de claridad en la política cambiaria y la especulación complicó aún más la situación”, destacaron. La entidad urge al gobierno a tomar medidas inmediatas para aclarar la situación y garantizar un suministro estable de alimentos en el país.

El impacto de la escasez de insumos en los precios

El presidente de la FAA, Carlos Achetoni, ha señalado que en las últimas semanas, los proveedores han restringido el acceso a insumos fundamentales a medida que el precio del dólar ha experimentado un aumento constante. “Hay un faltante fuerte de combustible, no se puede cargar nafta, y en el caso del gasoil las colas oscilan entre 6 y 7 horas”, dijo Achetoni en una entrevista con Radio Rivadavia. Esta restricción se ha exacerbado con cada nueva limitación en la venta de combustibles, lo que ha llevado a una situación crítica en el sector.

La FAA exige al Estado que tome medidas inmediatas para aclarar el panorama y garantizar el suministro de alimentos. La urgencia de la situación requiere una acción decidida para evitar consecuencias graves para la producción y los pequeños y medianos productores, quienes carecen de la capacidad para resistir estas tensiones económicas. En un momento en que la producción de alimentos es esencial, la resolución de esta crisis es de máxima importancia para la economía del país y el bienestar de sus ciudadanos.