El 89 por ciento de los votantes cree que habrá un rebrote de coronavirus

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, vaticinó que habrá un nuevo pico de coronavirus en la ciudad.

En efecto, ante la pregunta: “¿Cree que habrá un rebrote de Covid?”, el 89 por ciento de los votantes (92 lectores) respondió que “sí”, mientras que en la vereda de enfrente solo el 11 por ciento restante contestó que “no”. En total participaron del sonde virtual de este diario 103 votantes.

Comité de Crisis

Este viernes se llevó a cabo en el complejo municipal General San Martín, un nuevo encuentro formal del Comité de Crisis sanitario, un espacio interinstitucional en el que los distintos actores y partícipes manifestaron la situación que viven con respecto a esta etapa de la pandemia, en la cual en el ámbito local hubo un ascenso de casos positivos en los últimos catorce días.

En este contexto de creciente preocupación por el incremento de los contagios de coronavirus, los especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar la concientización para continuar con las medidas de cuidado y con la vacunación, que en Junín ya alcanza al 90 por ciento de los vecinos con dos dosis, precisaron los expertos.

Participaron del encuentro actores del sistema sanitario público y privado, representantes de cámaras comerciales, gastronómica hotelera, pyme, sindicatos, autoridades de fuerzas vivas y de los distintos cleros de la ciudad.

Una vez finalizada la reunión, el intendente Pablo Petrecca manifestó: “Convocamos al Comité de Crisis que se conformó durante el último tiempo para administrar, de manera consensuada, las medidas que tomamos como Gobierno de Junín. Ante el aumento de casos que vimos en los últimos días quisimos coordinar una nueva reunión entre todas las instituciones que conforman las distintas comisiones, como la Económica, Sanitaria y Social, a los efectos de hacer una puesta en común y un diagnóstico sobre la situación en cada sector”.

“El objetivo de este encuentro, como siempre, es escucharnos entre todos para, a partir de allí, accionar y tomar decisiones como corresponde para cuidar la salud y las fuentes laborales”, dijo. Y agregó: “Esta fue una reunión distinta a las habituales ya que abrimos el diálogo para todos los que se quisieran manifestar. Estamos ante una situación diferente a las que pasamos, pero debemos continuar con la concientización”.

Vacuna y testeos

Seguidamente, el jefe comunal recalcó que “la pandemia todavía no terminó y por eso es necesario que la gente se siga vacunando, y que aquellas personas que no lo hicieron aún, lo hagan, porque es por el bien de todos. Además, hay que destacar también la necesidad del testeo ante la aparición de síntomas, por más leves que sean, más aún cuando hay cierto relajamiento debido a la situación diferente que estamos viviendo”.

Y añadió: “Desde el Gobierno de Junín implementamos este servicio de manera gratuita durante todos los días, incluso los feriados para que todos puedan testearse”.

Otro de los puntos remarcados por el funcionario fue la “responsabilidad individual, con el debido cumplimiento de los protocolos. En el contexto que vivimos no hay margen para ningún tipo de restricción, por lo que es importante que no nos relajemos, que haya responsabilidad individual en cada uno de los juninenses. Ya demostramos que, si trabajamos en conjunto por un objetivo común, podemos superar todos los problemas que se nos presenten y debemos continuar por este camino”.

Luego tomaron la palabra los doctores Carlos Lombardi, secretario de Salud del Municipio, y Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, en representación de la Comisión Sanitaria de la Mesa de Crisis. El primero expresó: “Analizamos la situación epidemiológica de Junín teniendo en cuenta el seguimiento diario que hacemos desde la Secretaría de Salud, el cual nos marca que en los últimos 14 días tuvimos un incremento sustancial en relación a lo que observamos en semanas anteriores. Celebramos que se convoque anticipadamente a una nueva reunión de esta mesa, porque permite que podamos prevenir más y en este sentido hay que destacar que el nivel de vacunación que hay hoy en Junín llega al 90% de la población, con las dos dosis”.

“Convocamos a todas las personas que aún no se vacunaron a que lo hagan, no solo por una decisión personal que todos tenemos derecho a decidir si lo hacemos o no mientras la vacunación no sea obligatoria, pero sí debemos saber que detrás de esa decisión individual hay una implicancia para la vida colectiva. Cuantas más personas estén vacunadas vamos a tener mejor capacidad inmunológica en todos los individuos de una población”, aseguró Lombardi.