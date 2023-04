Confirman siete casos de dengue en Junín y llaman a los vecinos a extremar cuidados

La subsecretaria de Salud del municipio, Gabriela Franchi, confirmó, ayer, a Democracia, que se registró un total de siete casos de dengue en Junín, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas para evitar la expansión de la enfermedad que provoca el mosquito “Aedes Aegypti”.

La médica precisó a este diario que se trata de personas que tienen antecedentes de haber viajado a lugares de la Argentina donde hay un brote del virus del dengue, con excepción de un paciente, que aún no se determinó el origen de la infección.

De las siete personas, dos están internados para observación en centros asistenciales de nuestra ciudad, pero su estado general no reviste gravedad, ya que van evolucionando favorablemente. Los otros cinco casos están en sus respectivas casas, aislados, informó la profesional.

En los alrededores de estas viviendas el municipio procedió a la fumigación para matar el mosquito transmisor de la enfermedad. “En Junín estamos lejos de decir que hay un brote”, llevó tranquilidad la doctora Franchi, aunque advirtió que hay un aumento progresivo de casos.

Respecto al caso que no se determinó si viajó a una zona donde hay brote de dengue, la médica apuntó que “si aparece alguno que no tenga antecedente epidemiológico que lo justifique y tiene el mismo serotipo que este caso, podríamos decir que son casos autóctonos, por ahora no lo podemos certificar, aunque no sería raro que aparezca dengue autóctono. Está dentro de las posibilidades”.

¿Cuándo se aísla al paciente?

Según explicó la doctora, el aislamiento en el domicilio se aplica cuando la persona tiene fiebre, un indicio de que tiene el virus circulando en el cuerpo, por lo que hay que evitar que pique a esa persona y lo transmita a otra.

“Por lo expuesto, el enfermo tiene que utilizar continuamente repelente de mosquitos, lo mismo que los convivientes. Aislarlo con mosquiteros, en la medida de lo posible. Con un tul en la cama del paciente. Mantener libre de mosquitos el domicilio y el peridomicilio”, dijo. Y acotó que desde el municipio se hace la fumigación cuando se establece la virulencia del probable transmisor.

“Se hace el bloqueo y se pide el descacharrado de las zonas aledañas. Esto último siempre es recomendado, no solo ante un caso de dengue. El bebedero de las mascotas hay que limpiarlo, no solo cambiar el agua, porque puede tener larvas adheridas a la pared del recipiente”, afirmó.

Franchi afirmó que, en caso de que el mosquito transmisor esté en la ciudad, depende de cada vecino evitar que se propague el dengue.

Epidemia en la Provincia

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que el gobierno sabía que este año se produciría una "epidemia de dengue", la enfermedad producida por la picadura de mosquitos 'aedes aegypti' que ya tiene circulación viral en 14 jurisdicciones, pero dijo que el escenario sanitario está dentro de los parámetros esperables.

"Si bien hay muchos casos de dengue, con la llegada del frío habrá menos población" de mosquitos, indicó Kreplak en declaraciones a radio Provincia y agregó: "Ahora, la estrategia principal es de cada uno de nosotros y es indispensable la labor de la ciudadanía”.

El funcionario insistió en que “el panorama que tenemos es el esperable; sabíamos que este año tendríamos una epidemia de dengue", pero aclaró que "lo más raro fue la de chikungunya que se sumó”.

El ministro de Salud bonaerense destacó el trabajo realizado por el gobierno en el descacharreo “en los meses de invierno y primavera en lugares donde sabíamos que el año anterior hubo más reservorio de moquitos”. También aclaró que “al encontrar un caso en el sistema de salud, vamos a la manzana del barrio a descacharrear y fumigamos para evitar nuevos contagios” y agregó que la enfermedad tiene pocos casos letales, pero es muy molesta y dolorosa en un periodo corto de tiempo.

"En la Provincia tuvimos un caso de una persona que llegó enferma de afuera. Y el riesgo es para quienes ya tuvieron el virus en años anteriores”, aseveró. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se registraron 1168 casos de dengue, de los cuales 1123 son autóctonos y 45 importados principalmente de Bolivia y Paraguay.

En cuanto a la fiebre chikungunya, se registraron 314 casos, de los cuales 217 son autóctonos y 97 importados principalmente de Paraguay. A nivel nacional, 13 personas fallecieron y en la última semana se confirmó el diagnóstico de dengue serotipo DEN2 en un caso fallecido en La Plata proveniente de Bolivia.