Fundación Casa Pronto: Juan Pablo De Luca presenta “Los vengadores del ‘86”

Juan Pablo De Luca presentará este viernes su libro “Los vengadores del ‘86”, el cuarto de la Saga Barbicano. Será a las 20 horas, en España 383.

El autor dió detalles sobre su obra literaria y la presentación de mañana.

-¿Qué te inspiró a realizar la Saga Barbicano?

-“La Saga Barbicano comenzó como un libro unitario que fue “Misión Tilcara”, siendo tanto una aventura personal el hecho de escribirlo como lo ocurrido en sí en la novela. En esta, desarrollo los sucesos del protagonista Juan Barbicano, un médico de más de 50 años que en el final de su adolescencia, como colimba, tuvo que combatir en la Guerra de las Malvinas. Este hecho le dejó cicatrices en su cuerpo y en su alma, lo que provoca que en ocasiones se embarque en historias complicadas en búsqueda de conocer la verdad o defender a terceros.

Lo que empezó como una necesidad mía de expresarme, de sacar afuera algunas cosas y como un método de sanación, terminó dando pie a que luego escribiera otras novelas, todas están entrelazadas”.

-¿Cuál es tu libro favorito de la saga?

-“Por ser mi primera experiencia escribiendo, podría decir que mi libro favorito es “Misión Tilcara”, ya que gracias a él comenzó todo. Tiene mi impronta, mis sentimientos y la búsqueda de ese momento.

Con respecto al “Fantasma de Bernabéu” lo considero como una obra menor, más de divertimento, y en contraposición, fue el que más difusión tuvo, el que más logró llegar al público e incluso el más vendido. Sin embargo, los libros son como los hijos ya que uno los quiere a todos.

Quizá el “Último enganche” fue el que pasó más desapercibido por los tiempos de pandemia, al no poder hacer presentaciones con público y demás cuestiones que generaron que no se posicionara tanto, y posiblemente tenga una calidad superior a los anteriores.

Tal vez la gran apuesta ahora este en “Los vengadores del ‘86”.

-¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

-“El hecho de escribir me resulta una experiencia fascinante. Siempre he sido un ávido lector de todos los rubros, tal vez lo que me faltó en posición socioeconómica, lo tuve recompensado al tener un nivel sociocultural más elevado debido a que provengo de una familia de docentes y nunca me faltó el acceso a libros.

Considero que es una experiencia muy fuerte, ya que cada personaje tiene partes de uno o de lo que ha vivido.

El hecho de crear es muy lindo. Por otro lado esta experiencia tiene otra cara, el hecho de estar expuesto o ser evaluado como escritor y persona continuamente”.

-¿Cómo alguien del campo de la medicina termina volcándose a la literatura?

-“Yo creo que la literatura es para todos, no viene de ámbitos. Si bien no soy médico, mi trabajo está muy relacionado con esta área y a la hora de crear al protagonista de la saga decidí que fuera médico, por lo que tiene una parte de mí.

Yo hice mucho deporte a lo largo de mi vida, pero un día me hice una hernia de disco y no pude seguir. En cambio, la literatura tiene de bueno que te permite ir mejorando con el paso del tiempo, al ir ganando cada vez más experiencia”.

-¿Qué nos podes adelantar de tu último libro?

-“Los Vengadores del ’86 se trata de una venganza de un grupo de viejos hooligans, que de jóvenes estuvieron en el mítico partido de Argentina-Inglaterra en el mundial de México y, por algo que ocurre a la salida del estadio, años después le hacen una promesa de borrachos a un integrante del grupo y, dadas las condiciones, quieren venir a cumplirla a la Argentina”.

-¿Cómo te preparas para la presentación del libro?

-“A diferencia de la anterior presentación, que tuvimos que realizar con barbijos y todos los cuidados necesarios, esta vez debido a la mejoría de la situación pandémica y gracias al gran apoyo de la Fundación Casa Pronto, estamos preparando una presentación muy linda donde va a haber una articulación de las distintas artes: el arte de portada de los libros de la saga, un show con música y algunas cosas más que aún estamos incorporando. Creo que va a ser una noche muy agradable”.

-¿Cómo será el evento?

-“No va a ser la típica presentación de un escritor atrás de un escritorio y alguien presentándolo como si fuese el mejor del mundo, sino que va a ser mucho más interactivo, con el objetivo de que el público participe de otra manera y podamos hacer un adelanto del libro, con la idea de que la gente se vaya interesada”.

-¿Por qué les recomendarías a los lectores que lean tu libro?

-“Creo que es muy recomendable para todo tipo de público ya que, al igual que ocurre con todos los libros de la saga, se van a encontrar con que el fútbol es un telón de fondo para poder hablar de un montón de temas, y de pronto se van a ver sumergidos en buena parte de nuestra historia nacional. Lo puede leer gente de todas las edades y géneros.”

¿La saga tendrá un quinto libro?

-“Ya hay dos libros más que están en “etapa de cocción” para la Saga Barbicano. Uno será “Manteros y leones”, una novela que cuenta el submundo de los representantes de futbolistas y aborda toda la problemática de los miles de chicos que son llevados de África a Europa.

El otro, se llamará “Adiós al VAR” y se situará en las contingencias que le ocurren a un árbitro por un tema personal, el cual en un momento inesperado comete una locura”.