Pablo Petraglia aseguró que “el 70 por ciento le dijo que no al Intendente”

Pasadas las 21, a medida que comenzaban a afianzarse algunos datos, el precandidato a concejal Pablo Petraglia se dirigió a los presentes que acompañaron la jornada en el búnker del Frente de Todos.

Mientras avanzaba el recuento de votos, destacó el trabajo y agradeció a la militancia: “En todas y cada una de las mesas había un fiscal nuestro y no sé si todo el mundo puede decir eso”.

Democracia dialogó con el precandidato que se refirió en el recuerdo a la figura de Mario Meoni en el espacio y aseguró que los números logrados en la elección “son nuestro piso”.

Petraglia: “Todo para crecer” hacia noviembre

Consultado sobre el balance de la jornada de votación, destacó: “Esta elección nos deja un reconocimiento muy importante del piso con el que arrancamos. Un piso de una elección en la que arrancamos sin la presencia de Mario Meoni, que era quien nos aglutinaba y eso se nos hace difícil, cuesta arriba. Sin embargo pudimos demostrar que somos un equipo político competitivo, que sabemos interpretar el momento de la gente y exponerlo y la ciudadanía nos da el voto de confianza”.

Focalizados en el 14 de noviembre dijo: “De ahora en más lo que tenemos es todo para crecer”.

En detalle resaltó: “Sacamos casi el mismo porcentaje que el núcleo duro del intendente. O sea que estamos a la misma altura que el equipo del intendente sin el aparato municipal. Y eso en términos generales es el 70% que le dijo que no al intendente. Una verdadera oposición es cuando están a la misma altura que el que gobierna y creo que lo hemos demostrado y reitero, tenemos hacia noviembre, todo para crecer”.

Sobre lo que queda por hacer, reconoció: “Lo nuestro no era una carrera de cien metros, era una maratón. Pasaron las Paso y hay que cambiar el ritmo para llegar a noviembre”.

Más especialmente se refirió a ir a buscar el voto, “primero a toda la gente que no fue a votar y después a todos aquellos que hicieron un voto emocional en una PASO, y ahora comprometerlos por un voto racional porque se trata de Junín”, cerró.

Muffarotto: “Vamos a hacer lo que venimos haciendo”

La actual concejal del FdT y precandidata, Victoria Muffaroto, celebró el acto eleccionario en el marco de las dificultades aparejadas por la pandemia.

“Lo que sacamos a grandes rasgos, sin tener resultados definitivos, es que los y las juninenses le dijeron no a la gestión del intendente Pablo Petrecca, representada en esta elección por su cuñado Juan Fiorini”, expresó.

“Más del 70% de los juninenses le dijeron no, eligiendo como opción otros espacios políticos. El nuestro u otros. Hay que hacer esa lectura porque evidentemente, es el reflejo de lo que recolectamos en las caminatas en los barrios, de hablar con los vecinos. No están conformes con la labor del intendente que literalmente abandonó la ciudad, en muchos barrios. Y eso es algo que muchos vecinos se lo hicieron saber hoy (por ayer) en las urnas”.

Muffarotto cuestionó: “Estamos dando esta batalla contra el aparato municipal, que significa recursos y nos vamos enterando lo que se fue dando a cambio de votos”.

A nivel nacional y provincial, aseguró que “los y las argentinas reconocieron la labor de la gestión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof en la pandemia eligiendo al Frente de Todos”.

Consultada sobre lo que queda de cara a noviembre, aseguró que “mañana (por hoy) vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo, levantarnos y trabajar en los barrios, con el oído y el cuerpo en los barrios. Están reclamando muchas mejoras y hoy teniendo la responsabilidad como concejala, en mi caso de representar un gobierno nacional y provincial, tenemos que seguir gestionando recursos pero para que estén donde tienen que estar y direccionar un montón de recursos de nación y provincia para los barrios y mejorar la vida de los vecinos”.

Bruzzone apostó a “seguir dando a conocer la propuesta”

“Creemos que esto que obtuvimos hoy es un piso desde el cual vamos a crecer. Hay gente que tal vez no hizo el esfuerzo suficiente para ir a votar porque sabía que no nos jugábamos demasiado pero va a ir a votar en noviembre”, aseguró el precandidato José Bruzzone.

Y además, agregó, “creo que la estrategia del gobierno nacional y provincial con respecto a la forma en que se manejó este flagelo que fue mundial, está siendo reconocido paulatinamente cada vez por más gente y de acá al 14 de noviembre, Argentina, la provincia y Junín van a estar mucho mejor y eso se va a reflejar en las urnas, subiendo lo que hoy es un piso que hemos obtenido como el Frente de Todos”.

Sobre el trabajo de cara a las elecciones generales, apostó a “seguir haciendo conocer nuestra propuesta. Hoy dos tercios de la población le dijo no al intendente. Se manifestó por una opción que no era la del intendente. Creemos en nuestro trabajo cotidiano desde hace muchos años, primero proponiendo algo distinto y segundo demostrando la contradicción y la doble vara entre discursos y acción que tiene este gobierno”, cerró.

Bozzano: “Trabajar para mejorar la elección”

La precandidata a concejal del FdT, Clara Bozzano, confió: “Tenemos mucho para crecer”, de cara a noviembre.

“Hay que seguir trabajando. Si hay algo que sabemos hacer es trabajar, interpelar a aquellos sectores que aún no interpelamos y así poder seguir creciendo desde este piso para mejorar la elección que hicimos en el día de hoy”, señaló.