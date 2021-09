Mansilla: “Vamos a trabajar en los problemas de Junín y los pueblos”

El precandidato de Vamos con Vos, Mauricio Mansilla destacó el camino por recorrer que aún tiene el espacio.

“Sabíamos desde el momento que comenzábamos a competir para esta PASO que no iba a ser fácil, porque habíamos armado un grupo nuevo”; destacó.

“Y en menos de dos meses ya pasamos una PASO, estamos haciendo una buena elección y tenemos un camino por seguir recorriendo”.

“Lo primero que dijimos cuando formamos el grupo fue que vamos a trabajar en nuestro territorio, en los problemas que tiene nuestra tierra, Junín y los pueblos del partido”, señaló.

“No vamos a entrar en las discusiones macro, no vamos a hablar de economía, de inflación, y de toda la problemática que ya todos sabemos cuáles son. Nosotros tenemos que meternos en nuestro terreno, en nuestro campo, y trabajamos en eso, cuando fuimos recorriendo las sociedades de fomento, los clubes, las localidades”, refirió.

Mansilla aseguró: “Si hay algo que hicimos y vamos a seguir haciendo es no prometer. Si prometemos poner nuestro compromiso, para ayudar en todo lo que se pueda pero no hacemos falsas promesas, porque sabemos que después no se pueden cumplir”, y agregó: “Con claridad, con seriedad, marcando las cosas como son, con sinceridad, hablándole a la gente está el acompañamiento”.

Sobre las expectativas de cara a noviembre y 2023, aseguró: “Soy cauto y tengo que pensar en el 14 de noviembre, y si tenemos la posibilidad de entrar nos tenemos que poner a pensar en cómo podemos aportar nuestro granito de arena, para solucionar parte de la problemática de los juninenses y de los pueblos del partido de Junín”.

Por último aseguró que “para el 2023 falta y creo que para llegar a ese año primero tenemos que ir solucionando un montón de cuestiones que hoy requieren de urgencia por parte de la sociedad y sería una falta de respeto de la clase política hablar del 2023, cuando todavía no termino el 2021 y hay un millón de cosas por solucionarle a la gente”.