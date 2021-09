La Nueva Posada ofrece pinturas de calidad y se encuentra preparando promociones

Un comercio tradicional del barrio en calle Posadas 149, es La Nueva Posada, que si bien está en ese mismo lugar desde hace 37 años, Walter Cavallotto se hizo cargo de esta hace 6 años.

Desde 1984, presta un servicio esencial para todo el barrio, puesto que así lo ha determinado el Gobierno y dicho rubro estuvo siempre abierto, aún en tiempos de pandemia con más restricciones.







Se dedica a vender todo lo que incluye una ferretería, tanto para el hogar como para la construcción y también hace copias de llave.

En diálogo con Democracia, Cavallotto, en el Día del Ferretero, mandó un saludo a todos sus colegas, quienes brindan un importante servicio a la Ciudad.

Sobre su local, ubicado en calle Posadas, sostuvo: "Vendemos herramientas, insumos para sanitarios, cañería y miles de cosas que son de este rubro. Tratamos de tener todo y aquello que no tenemos, lo tratamos de conseguir para el cliente y para que esté disponible en la ferretería. También asesoramos en todo lo que podemos a la persona que compra, ante alguna pregunta o consulta del comprador, que algunas veces viene y no sabe qué comprar. Siempre trato de ayudar en ese aspecto".







Consultado sobre si actualmente estaban faltando algunas cosas, el entrevistado mencionó el alambre, pero que en general había de todo.

Respecto a los proveedores que abastecían el local, para mantener el stock o incorporar cosas nuevas, Cavallotto dijo: “Cuando empezó la pandemia, no había ningún proveedor que viniera, luego algunos empezaron a venir. Durante las restricciones, uno se quedó casi sin mercadería porque la ferretería estaba abierta por ser un rubro esencial, la gente seguía viniendo porque estaba haciendo reparaciones en la casa, o pintaba, y llevaba de todo”.

El comerciante dijo que por estas épocas ya se están preparando para la primavera, época del año en que la gente pinta su casa, o quiere hacer arreglos o remodelaciones.

“Nosotros tenemos pinturas de marcas de buena calidad, agregaremos más y también habrá promociones”, afirmó.

Cabe mencionar que La Nueva Posada trabaja con tarjetas de débito y crédito en una cuota.