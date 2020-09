Algunos artículos de ferretería faltan porque las fábricas no entregan mercadería

La Nueva Posada es una ferretería ubicada en Posadas 149, entre 12 de Octubre y Coronel Suárez.

Desde hace 30 años está esta ferretería en el barrio, pero hace 6 la compró Walter Cavallotto.

Como en toda ferretería, tienen de todo un poco y mucho más, es decir, lo principal es que el cliente se vaya del local con lo que fue a comprar. Es un servicio del cliente que acude al lugar cuando necesita algo para arreglar su casa o, si tiene un oficio, para cumplir con su trabajo.

“Es una ferretería de barrio. Aquí se vende todo lo que se necesita en un hogar, desde cañerías para gas o agua y canillas hasta artículos de regalería, bazar e iluminación. Todos los repuestos que se usan en el baño, cocina, etc. Cuando nos hicimos cargo nosotros, le pusimos de todo al negocio”, afirmó Cavallotto, al ser consultado por Democracia.

El comerciante aseguró que nunca estuvieron cerrados por la pandemia, incluso los primeros meses de la cuarentena trabajaron muy bien, porque la gente como estaba más en la casa se puso a arreglar cosas.

“Se vendió mucha pintura y de todo, pero llegó un momento en que nos empezó a faltar mercadería porque no andaban los viajantes ni los proveedores, nadie, entonces quedamos medio desabastecidos”, recordó.

“El primer mes no se movió nada, no andaban los viajantes ni proveedores. Uno vendía y vendía y no podía reponer. Después se fue normalizando la actividad en la calle, pero algunas fábricas están complicadas, como Poxipol, cuyos productos faltan”, dijo.

Sin viajar

Walter Cavallotto contó que antes él mismo solía viajar a Buenos Aires a buscar productos, artículos, aprovechando también que estaban sus dos hijos, pero eso no pudo ser más desde hace seis meses, cuando se declaró la cuarentena y subieron los contagios de Covid-19.

“Yo viajaba todos los meses a Buenos Aires pero ahora hace seis meses que no puedo viajar. Traía muchas cosas ya que tengo regalería, bazar, todo eso lo traía de Buenos Aires. Una vez por mes, como mínimo iba, y algunas veces dos, pero con esta pandemia no pude ir más. Como tengo dos hijos en Buenos Aires, siempre iba. Desde hace seis meses no nos podemos abrazar, solo nos vemos por video-llamada. Ni ellos pueden venir para acá ni nosotros ir para allá, pero todo va a pasar. Lo principal es no enfermarse, después todo se va a normalizar”, expresó Walter Cavallotto.

Los precios

Consultado por los precios, el ferretero contestó que estaban subiendo. “Han subido mucho. Se está disparando todo. Hay algunas industrias que no están trabajando a pleno por la pandemia. Faltan muchas cosas de Poxipol, por ejemplo, y otros elementos más. Por ejemplo, yo también hago fotocopia de llaves, pero en estos momentos me están faltando llaves. El proveedor que tengo no las consigue. Hay fábricas que están cerradas o trabajando poco y a todo el país no lo pueden abastecer”, opinó Walter sobre el problema ante la faltante de productos.