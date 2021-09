Fernando Zárate, de viajante a ferretero, a cargo de un importante local comercial

Fernando Zárate, de La Ferretería, ubicada en Ramón Hernández 805, es un ferretero que desde hace diez años está a cargo del local que de a poco él fue armando y hoy tiene más de 20 mil artículos.

En diálogo con Democracia, el comerciante manifestó: “Yo estoy desde el 2011 con La Ferretería. Antes era viajante de un producto que se vendía en ferretería. El negocio nació en Chivilcoy y luego lo traje a Junín. En octubre próximo, cumpliremos 10 años de trayectoria comercial, que no es poco hoy en día. Yo disfruto este oficio, me gusta atender a la gente”.







Para el hogar

Según lo manifestado por Zárate, su ferretería tiene cosas para el hogar, más que para la industria.

“Contamos con productos de la línea del hogar, digamos, es decir, aquello que se usa en la casa. No es una ferretería industrial. Acá vas a encontrar desde alimentos para perros, hasta pinturas, pegamentos, accesorios para cañerías de agua, gas, cloacas, muchos materiales para albañilería, electricidad, bulonería. Hay miles de artículos, 20 mil o más adentro de la ferretería”, explicó.

El local está en una transitada avenida, de acceso a la ciudad de Junín, por lo cual La Ferretería es también concurrida por gente no solo de nuestra ciudad, sino de localidades vecinas que están de paso.

El dueño de La Ferretería, en cuanto al horario comercial, dijo que la pandemia había dejado vigente el horario corrido, de 8 a 17 para la atención al público, ya que antes hacían horario cortado.



En cuanto a artículos para lo que se viene, la temporada primavera-verano, el local cuenta con todo lo que se necesita para el mantenimiento de piletas y parques, por lo cual ya contaba con la línea de herbicidas, clarificantes para piletas, accesorios, bombas, limpia fondo, todo para el natatorio.

“Siempre estamos agregando cosas. Tratamos de tener buenos productos, calidad y precios. Continuamente estamos negociando con los proveedores el tema del precio, para que sean más accesibles a los clientes”, acotó.

Fernando Zárate hizo hincapié en la atención al cliente, en estar predispuesto para brindar una buena atención y muchas veces interpretar lo que el cliente quiere, saberlo aconsejar, que sepa cómo solucionar el problema que tiene, sin gastar demás.

Al respecto, el ferretero contó una anécdota que le pasó una vez cuando un cliente le pidió ‘ácido úrico’, cuando en realidad era ‘acido muriático’. “Quedé sorprendido cuando me dijo lo que quería, después comprendí que era ácido muriático lo que pedía”, dijo.