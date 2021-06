Con bajo stock de 0Km, los autos usados sostienen las ventas en Junín

Frente a la caída de poder adquisitivo, la venta de autos usados sostiene el mercado automotor, que el mes pasado arrojó en Junín números negativos para el sector.

De hecho, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), obtenidas por Democracia, en mayo se patentaron solo 49 vehículos cero kilómetro, contra 88 inscripciones iniciales en abril pasado, cifra que representa una caída del 44,3 por ciento intermensual.

A su vez, en mayo de 2019 –en un escenario anterior a la pandemia-, se comercializaron 89 rodados 0Km, casi el doble, lo que refleja el fuerte impacto del coronavirus en la demanda.

En lo que respecta a la venta de usados, la caída es menos pronunciada: en mayo último se transfirieron 325 autos, contra 465 en 2019, sin pandemia.

En diálogo con Democracia, Andrés Cogorno, de la agencia juninense Opencars, afirmó: “En todas las industrias está pasando lo mismo y, en nuestro rubro, el Gobierno está autorizando muy pocas importaciones de autos. La oferta que tiene el concesionario es casi nula y se cayó un 70 por ciento. A esto, hay que sumarle que las fábricas nacionales están limitadas por el tema de los contagios y no están trabajando al ciento por ciento, además de que no son muchos los modelos que se fabrican en el país”.

Y agregó: “La demanda también cayó y el stock que tenemos está en precios normales, no estamos con sobreprecios. Siempre hay un 4 o 5 por ciento de aumento mensual que se ata a la inflación y a la devaluación, teniendo en cuenta que los vehículos son en su mayoría importados”.

“Prevemos que hasta las elecciones va a ser así la situación con el cierre de las importaciones y, por ende, el tipo de cambio también”, consideró.

Y reconoció que “se están moviendo los usados, pero hay que aclarar que el que entrega el usado es el que va a comprar el 0 kilómetro y no hay stock. Si llegamos a quedarnos sin usados, vamos a tener que salir a comprar para revender”. Y destacó que “se están revaluando un 5 por ciento mensual”.

“Otro punto bueno es que los autos que se fabrican en la Argentina, como el Peugeot 208, tienen planes para la adquisición. Por ejemplo, se pueden llevar en la tercera cuota”, indicó Cogorno y subrayó que “hay pocos modelos de autos cero kilómetro que no están alcanzados por una carga impositiva extra. Hoy no existen autos de menos de 10 mil dólares”.

En la misma línea, desde Automotores Raúl Ingrassia, Víctor sostuvo que “en lo que es cero kilómetro no hay stock de lo que generalmente se vende, debido a que las fábricas están trabajando limitadas a raíz del coronavirus. Si bien hay ventas de autos usados, está medio complicada la reposición de ese tipo de vehículos. Se mueve algo, pero tampoco es mucho”.

Y dijo que “está comprando el que tiene la plata en la mano. En estos días, en que el dólar se movió un poco, empezaron las consultas. Hay faltante de créditos y los UVA la gente no los quiere ver debido a la inflación. Y en mi local la gente no toma la financiación que yo doy. Se hacen las operaciones con el efectivo”.

En el país

El número de vehículos patentados durante mayo ascendió a 22.193 unidades, lo que representó una suba del 4,6% interanual, ya que en mayo de 2020 se habían registrado 21.221 unidades, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

El informe precisó que si la comparación es con su antecesor mes de abril, se observa una baja del 31,7% ya que ese mes se habían registrado 32.476 unidades.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 171.762 unidades, esto es un 47,9% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 116.106, datos marcados por las oscilaciones de la actividad comercial por las restricciones en el marco de la pandemia.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé comentó que "no se puede desconocer que se está en pleno desarrollo de la segunda ola de Covid lo que deja al sector subordinado a la situación sanitaria".

Este marco explica que en mayo hubo "semanas de mucha actividad y otras donde las restricciones han afectado el normal funcionamiento y eso se refleja en las cifras del mes que cierra con 22.000 patentamientos en apenas 16 días hábiles".

"Si tomamos el promedio diario de operaciones, cercanos a 1500 unidades, observamos que se mantiene el buen impulso inicial del primer cuatrimestre, lo cual indica que la demanda está y sigue activa y que la oferta de autos nacionales, que es del 46% de lo que se patenta, también está garantizada", aseguró el titular de Acara.

Las cifras de mayo reflejan que el modelo preferido por los argentinos fue el Fiat Cronos, un sedán de fabricación nacional que alcanzó las 1758 unidades patentadas en el mes con una participación de 8,5% del total de ventas.

Le siguieron entre los diez más vendidos las pick ups nacionales Toyota Hilux con 1642 unidades, y Volkswagen Amarok con 1437 patentamientos, para luego completar el Volkswagen Gol Trend (1251), el Toyota etios (1112), el Peugeot 208 (673), el Toyota Yaris (650), el Cevrolet Cruze (638), el Chevrolet Onix (619), y el Nissan Kicks (544).

En cuanto a las marcas, la acumulación de ventas en el segmento de automóviles y comerciales livianos dejó a Toyota al frente del mercado con 4558 unidades patentadas, seguida por Volkswagen (3949), Fiat (2475). Renault (1871), Chevrolet (1803), Peugeot (1284), Ford (1180), Nissan (1036), Jeep (742) y Citroen (699).

En el sector se da por descontado que, en junio, se observará un crecimiento importante, no solo porque tiene 21 días hábiles, sino porque hay muchas operaciones concretadas este mes que recién se podrán registrar en los próximos días, por eso mantenemos la proyección de 420.000 vehículos para todo el año.

De la misma manera, se anticipa que si la vacunación avanza, se podrá pensar en una segunda mitad del año más estable donde se pueda seguir fortaleciendo la oferta junto a las fábricas, planificar y ordenar la demanda y que la situación registral sea más regular y constante.