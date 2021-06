Desde que se ampliaron las restricciones por el avance de la pandemia de Covid-19, el Parque Natural Laguna de Gómez está cerrado para los visitantes. Es por ello que el movimiento del lugar cambió notablemente en el último tiempo.

“En este momento el Parque Natural está un poco triste, porque no hay concurrencia de gente y eso se nota”, explica el presidente de la Sociedad de Fomento, Eduardo Linguido.

Desde la entidad explican que, en este tiempo, “el mantenimiento general está bien” en el lugar: “Tenemos una persona que se ocupa de eso, que se llama Germán, y las cosas se van haciendo, siempre teniendo en cuenta que hay muchos empleados municipales que no están pudiendo trabajar. Pero la Laguna está bien, no nos podemos quejar”.

Poda. Los lugareños solicitan un plan para despuntar los árboles altos. “Tenemos miedo de que ocurra algo”, explica el presidente de la Sociedad de Fomento. Hay muchos sectores que tienen plantas de mucha altura, pero lo que más preocupa son las zonas donde hay casas.

Mantenimiento

En referencia al mantenimiento del Parque Natural Laguna de Gómez, Linguido señala que se está haciendo un buen trabajo, no solo en la recolección general de residuos, un tema que, en algún momento, presentó ciertas dificultades, pero que “ya fue solucionado hace tiempo”, sino también en cuanto a la limpieza de las ramas que también se hace con regularidad.

Donde sí hay una necesidad es en la implementación de un programa de poda, algo que vienen demandando aun desde gestiones anteriores de la Sociedad de Fomento.

“Hicimos una presentación en la que solicitamos que los árboles que son muy altos sean despuntados, porque tenemos miedo de que ocurra algo”, explica Linguido, para luego ampliar: “Ya nos informaron que a corto plazo se van a encargar de eso, uno ve que se está haciendo poda en la Ciudad y, aparentemente, van a seguir por el balneario”.

En la Laguna, se advierte que son muchos los sectores que tienen plantas de mucha altura, pero lo que más les preocupa son las zonas donde hay muchas casas.

Por otra parte, en referencia al estado de las calles interiores, Linguido advierte: “Cuando llueve mucho es más difícil, porque hay unas cien familias que viven ahí entonces, somos muchos los que vamos y venimos por ahí y las calles de tierra se arruinan. Pero las máquinas van y no tenemos problemas con eso”.

Alumbrado público

Otro de los servicios sobre los que se estuvo trabajando es el del alumbrado público. Desde la Sociedad de Fomento explican que un tiempo atrás se hicieron gestiones ante las autoridades comunales, porque se habían quemado algunas luces. “El municipio resolvió ese tema y se cambiaron las lámparas que no funcionaban”, señala el presidente de la entidad barrial. Según su análisis, hoy no registran zonas oscuras: “Podría haber algún lugar específico, pero tenemos que destacar que los funcionarios responden a nuestros pedidos”.

Este es un tema que siempre está vinculado a la seguridad, un ítem en el que los residentes siempre se mostraron satisfechos. “La Laguna está segura, no nos podemos quejar, porque la policía trabaja muy bien -comenta Linguido- es muy importante tener el destacamento ahí, porque se mueven mucho y constantemente están recorriendo. No tenemos problemas de inseguridad”.

Centro de Atención Primaria de la Salud. Desde la Sociedad de Fomento señalan que repararon y tapizaron la camilla del CAPS y, en el futuro inmediato, con los materiales que les proveyó la municipalidad, la van a pintar para ponerlo en valor. “Estamos esperando que pase un poco esta ola de Covid para hacerlo”, señalan.

Más servicios

Otro tema que destacan los fomentistas es la propuesta de sumar más servicios para cuando se pueda volver a visitar el Parque Natural.

“En el corto plazo, va a salir la licitación para hacer un emprendimiento en los ex baños azules, de manera de poder brindarle algo más a la gente. Actualmente, hay un restaurante que está funcionando los fines de semana, solamente con reserva, porque solo pueden ingresar al balneario los residentes, así que se trabaja solamente con reserva”, explica.

Trabajos pendientes

Uno de los lugares donde se trabajó es el acceso. En ese marco, se desarmó el arco de la entrada y se le extrajeron las tejas para quitarle peso. “Ahora falta que lo reparen, todavía no tenemos confirmación sobre la fecha en que se pueda hacer ese trabajo”, dice Linguido.

Algo similar a lo que ocurre con el proyecto para arreglar el espigón: “Aparentemente, el presupuesto estaría aprobado, supongo que está complicado por la pandemia. Pienso que lo van a solucionar, porque es el ícono de la Laguna”.

La Sociedad de Fomento

El año pasado fue un año particularmente difícil para la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez ya que, a los inconvenientes para su normal funcionamiento debido a la cuarentena, se le sumó el fallecimiento de su presidente, Roberto Di Pierro. Como consecuencia de ello, quien era su vice, Eduardo Linguido, asumió el cargo.

Y el de Di Pierro no fue el único fallecimiento por coronavirus dentro de la comisión directiva, por lo que la situación es complicada. “La vamos peleando en la medida que podemos”, comenta Linguido.

Con todo, el empuje de los fomentistas hace que sigan con proyectos para el Parque Natural y uno de ellos es poner en valor el Centro de Atención Primaria de la Salud: “Acabamos de reparar y tapizar la camilla de la salita. Ahora, con los materiales que nos proveyó la municipalidad, vamos a pintarla toda. Estamos esperando que pase un poco esta ola de Covid para hacerlo”.