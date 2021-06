En una semana se registraron 18 fallecimientos por coronavirus en Junín

Una nueva semana con elevados contagios de coronavirus transcurrió en Junín, entre el 24 y el 30 de mayo, registrando 778 nuevos casos y un récord de 18 muertes, que eleva el número de fallecidos a 282, desde el inicio de la pandemia.

Cabe destacar que en la semana previa, se habían registrado 817 casos de coronavirus y 14 fallecimientos mientras que en la semana del 10 al 16 de mayo se había alcanzado un pico semanal con 583.

Cabe recordar que los contagios registrados entre el 17 y el 23 (de 817), habían sido el récord semanal más alto desde el mes de octubre de 2020.

De acuerdo al conteo que realiza Democracia, la cifra más alta de contagios del año pasado había alcanzado los 476, entre el 19 y el 25 de octubre.

Esta semana, el triste récord fue marcado por los fallecimientos, que incluye cuatro personas jóvenes, de entre 32 y 58 años.

Desde las 8,30 se reúne el comité de crisis para evaluar la implementación de la fase 2.

En alza

A pesar de la vuelta a fase 2, desde hoy, la ciudad continúa mostrando cifras preocupantes de contagios.

Los 778 contagios informados entre el 24 y el 30 configuran una nueva prueba de la suba de contagios que se evidenció durante todo el mes de mayo, y el ascenso precipitado en el marco del rebrote.

El número de pacientes infectados también aumentó y en esta semana se mostró en 1217. Además, hay 1041 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

Cabe destacar, que a pesar de la suba sostenida, continúa la vacunación en la medida en que arriban dosis a las postas de la ciudad.

Reporte diario

De acuerdo al informe que provee la Secretaría de Salud, en el día de ayer se analizaron 108 muestras en el laboratorio (6 no residentes). Del total de muestras de Junín, 59 resultaron negativas y 43 positivas. Además, se sumaron 33 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 44 mujeres y 31 hombres. De estos, 39 casos corresponden a contactos estrechos y 39 tienen nexo en estudio.

Así, el número de casos activos ascendió a 1217 y 24 no residentes. Asimismo hay 77 casos sospechosos.

A su vez, ayer se sumaron 106 sospechosos de los cuales 35 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Además, falleció una persona de nuestra ciudad. Se trata de un hombre de 83 años y el total de muertes asciende a 282.

A su vez, recibieron el alta 65 personas de nuestra ciudad y 4 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Más jóvenes

Durante el rebrote, los profesionales vienen enfatizando un cambio en la evolución del virus con complicaciones en pacientes de menor edad, es decir, más jóvenes.

Por caso, tal y como refirió Democracia en su nota del día de ayer, el reporte de contagios del pasado miércoles registró uno de los decesos de un paciente de 32 años, la persona más joven que falleció por el virus, desde el inicio de la pandemia.

De hecho, entre el lunes 24 y el domingo 30 de mayo, entre los 18 fallecimientos registrados hubo juninenses de edades más jóvenes: cuatro de ellos tenían 32, 49, 50 y 55 años.

El presidente del Círculo Médico, Gabriel Scattarello destacó que “el promedio de edad que estamos viendo en las UTI es de alrededor de 50 años, pero tenemos pacientes de 37 o 38 también”, señala y agrega que “uno va a la Terapia y el 60 o 70 por ciento de los pacientes son de menos de 60 años”.

Este hecho, aseguran, termina impactando en la ocupación de camas, porque los pacientes más jóvenes tienen muchas veces mayor resistencia y las ocupan durante una mayor cantidad de días.