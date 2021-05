Los comercios en Junín, firmes en la postura de reabrir el próximo lunes

A la espera de nuevos anuncios respecto del confinamiento que concluye el 30 de mayo, tal como fue anunciado por el Gobierno nacional, comerciantes de nuestra ciudad se mantienen firmes en la postura de reabrir el próximo lunes, tal y como también lo expresaron las cámaras hoteleras y gastronómicas, que afirmaron que el 31 de mayo vuelven a abrir sus puertas.

El reclamo del sector comercial y gastronómico se basa en la situación económica, que califican de “crítica”, y por ello buscan retomar su actividad en el marco de la Fase 2 en que estaba la ciudad, antes de la cuarentena de nueve días dispuesta con la intención de bajar la circulación de personas y, por ende, el número de contagios.

Ayer, la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe) de Junín mantuvo un encuentro a través de Zoom para escuchar a los comerciantes y a los centros de quienes realizan distintas actividades como danzas, yoga, entre otros.

El presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, Juan Casella, presente en el encuentro, informó que pedirán al municipio un aforo del 30% con gente en los locales y volvió a remarcar la difícil situación del sector y la necesidad de abrir. Pedido que también expresaron los comerciantes.

Marcelo Tapia, referente de Acipe, aseguró: “Necesitamos abrir” y resaltó: “Abrir, duplicando los protocolos y los cuidados”.

Pero aseguró que es importante “que todos estemos unidos. No queremos ir en contra del sistema de salud. Pero tampoco podemos dejar que cada uno abra arbitrariamente. Hay que acompañar porque la situación es desesperante”.

Panorama complicado

Con la presencia del senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Fiorini, y los concejales del Frente de Todos, Lautaro Mazzutti y Maximiliano Berestein, los empresarios, comerciantes y dueños de centros de actividades expresaron su situación.

“Hay gente pagando deudas del año pasado. Necesitamos abrir”, aseguraron representantes de los distintos sectores. También remarcaron: “Todos somos esenciales”.

Otros se mostraron determinantes: “Vamos a abrir desde el 31 de mayo”, todos bajo la premisa del “momento acuciante” que atraviesan los distintos rubros

Por su parte, Casella adelantó que hoy solicitarán aforo dentro de los locales: “Hablaremos con el municipio por un 30% de aforo dentro del local, a partir del 31”.

Aseguró que “la situación es desesperante en todos los rubros” y que, de seguir así, “no habrá plata para sueldos ni plata para impuestos. Nos vamos a endeudar”.

A su vez, aseguró que “la ayuda del Estado es muy poca” y que “el panorama es muy negro”.

No obstante el representante de los gastronómicos locales reconoció: “Somos conscientes de la situación sanitaria del país pero toda estrategia del Gobierno nacional no ha resultado y estamos prácticamente fundidos”.

Destacó, a su vez, que “aparentemente pasamos a Fase 2 y se podría atender en la vereda, lo cual es prácticamente imposible en invierno”.

“Desastre económico”

Marcelo Tapia, dirigente de Acipe, destacó que “la realidad del comercio en general, pero especialmente la del comercio en Junín, es que no le alcanza nada de lo que el Estado pueda darle. Es todo muy insignificante”. Tapia aseguró que el comercio está sufriendo “un desastre económico y financiero”, por lo que proponen realizar medidas conjuntas.

La idea es “acompañar a todos los comercios que no quieran cerrar”.

“El comercio ha planteado un montón de veces, y yo mismo, empezar a tener cierres durante los fines de semana, cierres alternativos, pero la respuesta la tiene que dar el Gobierno, no el comercio”, opinó.

Tapia aseguró: “No podemos seguir destruyendo la economía ante una respuesta improvisada de un Gobierno que no puede conseguir vacunas o haber hecho una mala negociación o lo que sea, la respuesta rápida es encerrarnos a todos”, opinó el comerciante.

A su vez, aseguró que los contagios “no se dan dentro de los comercios” y propuso un mayor control:

“Los hechos demuestran que el comercio no contagia, cumple con todos los protocolos. El problema es el libertinaje social y de eso se tendrá que hacer cargo el Estado: de cumplir con lo que tenga a mano para hacer que el resto de la gente no haga desastre”, señaló. “Y si el problema es la circulación, se tendrá que hacer con mayor responsabilidad, es un problema nuestro, de la sociedad”, agregó.

Manifestación de comerciantes en Bragado

Comerciantes y empleados de comercio se manifestaron en contra de las nuevas medidas restrictivas dictadas desde el Gobierno Nacional por el aumento de casos constantes de Covid-19 en todo el país y afirmaron que "todo trabajo es esencial".

Entre los participantes hubo representantes del sector gastronómico, propietarios de gimnasios y otros rubros afectados, quienes se mostraron con pancartas y bocinazos frente a la puerta del Palacio Municipal, luego de recorrer la zona céntrica.