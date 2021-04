Venta de láminas polarizadas para cristales de vehículos, viviendas y oficinas

Polar K Equipamientos es una empresa especializada en polarización de cristales de vehículos, con láminas que son admitidas en los controles de la VTV. Asimismo, comercializa una amplia variedad de equipamientos para vehículos, autos y camionetas y cristales polarizados para el hogar y oficinas.

Este taller, con amplias instalaciones, ofrece no solo productos para la venta como son las láminas polarizadas para cristales y equipamientos de vehículos en general y de camionetas en particular, sino también un excelente asesoramiento a la clientela de Junín y la zona.

Cuenta con una variedad de artículos y equipos, a buenos precios, sobre los que la gente puede consultar a su local ubicado en Comandante Acha 25, dentro del horario de 8 a 16.

Desde hace casi 18 años que funciona este taller que comenzó con el polarizado de vidrios y continúa hoy afianzándose en este servicio, como así también en equipamientos varios para los vehículos.

Productos

Polar K Equipamientos vende, como su nombre lo indica, todo tipo de equipamientos para vehículos, por ejemplo, enganches, cubrecárter, polarizados, alarmas y, en lo que es camionetas y utilitarios, enganches, jaulas, estribos, defensas, cobertores y lo que se usa actualmente para la pick up y la pick up off road (deportiva para 4x4).

También cuenta con cúpulas América y tapas para cajas de camioneta doble cabina Rollpro. Esta última es una tapa retraíble, de aluminio, que sirve para trabajar y viajar y “que no se moje la mercadería”, explicó Fernando Iribarren a Democracia. “Tenemos toda la línea Bracco en materiales para camionetas, como son los enganches, cobertores, jaulas, estribos, cúpulas”, mencionó.

La empresa Polar K tiene trabajo durante todo el año. La actividad es continua con los vehículos que trabajan en el campo, durante todo el año se ponen enganches, coberturas y mucho más.

Polarizados

“Nos especializamos también en polarizados, tanto en vehículos como en viviendas – informó el entrevistado-. Además, somos distribuidores en Junín y la zona de una marca de equipamiento y de una marca de láminas para polarizados”.

“Contamos con láminas 3M y Diamond, de origen estadounidense, y Sun Control, que es una marca europea. En lo relativo a equipamiento para camionetas, trabajamos con las marcas Bracco y Cobra”, acotó.

Polar K Equipamientos cuenta con láminas estándar y de alta gama. “Hacemos polarizados para vehículos, casas, oficinas, láminas de seguridad para comercios y vidrieras. Que sean polarizadas no solo es para ahorrar de energía sino para mayor seguridad. Las láminas de alta gama son muy buenas, se ven normales desde adentro para afuera y, a la inversa, se ven oscuras. Por otra parte, las láminas comunes tienen menos tiempo de garantía y la visibilidad no es tan óptima como las de alta gama, pero se ajustan al menor presupuesto con que se cuenta”, dijo.