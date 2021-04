Una empresa dedicada a la venta de repuestos para motores en todas sus marcas y gamas

Motor Metal es una casa de repuestos para motores de combustión que desde hace tres décadas está instalada en Junín.

Su propietario, Floreal Volino, al referirse a los inicios de esta pujante empresa comercial en el rubro Repuestos en diálogo con Democracia, consideró que la firma había nacido al revés, ¿por qué? “Porque las empresas generalmente tienen stock y después salen a buscar clientes o a quien vender, en cambio, Motor Metal en sus inicios sale ya con una cartera de 28 años de trabajo para otras empresas hecha por mí”, explicó Volino.

Lo cierto es que Motor Metal es una empresa que vende repuestos en Junín y donde lo requieran desde distintos puntos del país.

“Junín, para Motor Metal, puede significar el 10 por ciento de la facturación. Sería imposible para una ciudad como Junín mantener un stock de repuestos por la variedad de motores y la diversidad de productos que tienen los motores. No se tiene capacidad de compra para tanta variedad de repuestos para tenerlos en stock. Entonces, ¿qué hace Motor Metal? Trabaja sobre la base de seis provincias argentinas a las que les distribuye sus repuestos. Desde Junín salen a seis provincias las partes componentes de un motor”, explicó el entrevistado a Democracia.

Entrega

Adaptarse a la pandemia para Motor Metal significó, entre otras cosas, dejar de mandar parte de los repuestos en micros y volcar casi todo para que lo distribuyeran los comisionistas.

“La logística para esta comercialización se hace sobre la base de comisionistas, porque los micros no andan. Antes se trabajaba mitad y mitad: comisionistas y colectivos, pero ahora solo se hace con comisionistas porque prácticamente no hay colectivos”, manifestó Volino.

“Afortunadamente, Junín es un núcleo muy importante con su red de comisionistas que van para todas partes. De aquí salen hasta San Luis, Córdoba, Rosario, Paraná, Santa Fe, entre otros, entonces esa logística que ya está puesta la aprovechamos y les damos trabajo a ellos y de paso colocamos nuestros productos”, acotó.

Empresa juninense

Cabe destacar que Motor Metal es una empresa netamente juninense; toda su actividad se concentra en nuestra ciudad. “Acá está la central, la administración, el stock, todo está acá y se distribuye hacia otros puntos del país”, apuntó el entrevistado.

“Es impresionante la cantidad de repuestos que vende esta empresa. Los repuestos son de todas las piezas del motor, de todo el movimiento interno de cualquier tipo de motor a explosión sea de tractor, camión, automóvil, cosechadora, todo los motores”, dijo.

Floreal Volina señaló que prácticamente venden solo las piezas de motor, que son alrededor de 16 mil productos, por la variedad de motores, por el tipo de componentes que tiene.

“Hoy en día hay algunas dificultades en la entrega de mercadería, más que nada de la industria argentina. Hoy hay que comprar a 200 proveedores, ¿por qué? Porque uno tiene una cosa y el otro otra, y así. Ya los que eran núcleos centrales han dejado de serlo, ahora tenemos que repartir las compras buscando el producto donde esté. Y ya las marcas un poco han perdido vigencia, es por eso que no tienen productos. Algunas dificultades hay, por supuesto, no escapará a su criterio en lo que respecta a la importación”, manifestó.

A la pregunta de si las piezas importadas tenían reemplazo en Argentina, Volino respondió que algunas sí, otras no.

“Algunas de importación no tienen reemplazo nacional. Algunas otras sí. Las piezas las tienen importadores de Buenos Aires que son importadores directos. Hay dos o tres importadores muy importantes que son los que nos abastecen”, explicó.

Hoy, 28 de abril, Día del Repuestero, Floreal Volino dedicó un saludo especial a todos sus colegas, a los repuesteros de Junín.