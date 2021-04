La baja de clientes de la Región afectó fuertemente al comercio juninense

La Agencia de Desarrollo Productivo de Junín hizo público un relevamiento realizado en 2020, para evaluar cómo afectó la pandemia al sector productivo local, en qué situación se encuentran los distintos rubros en la actualidad y qué perspectivas tienen de cara al futuro.

De acuerdo a lo expuesto en dicho trabajo, la pandemia afectó en forma notoria al 40 por ciento de los comercios por la baja de clientes de la Región. Sabido es que muchos de los vecinos de localidades aledañas vienen asiduamente a Junín, pero por las limitaciones que hubo el año pasado en los ingresos y transportes, decidieron no hacerlo o directamente no pudieron por las prohibiciones.

El organismo que hizo el relevamiento está conformado por el Gobierno de Junín, la Unnoba, Sociedad Comercio e Industria, Capynoba, Sociedad Rural y Federación Agraria.

Según lo expuesto por quienes llevaron adelante el trabajo, el objetivo fue evaluar los ejes sobre los que las instituciones deben continuar desempeñándose para potenciar y seguir desarrollando la ciudad.

En el 2020 evaluaron la realidad productiva; las perspectivas e inversiones; la situación financiera e impositiva de las Pyme; y el personal, entre otros.

Participaron de la encuesta representantes de 13 sectores, incluidos el comercio, los servicios profesionales, el sector agropecuario, la construcción, la hotelería, la gastronomía y el turismo, entre otros.

Jerónimo dos Reis y Mónica Ortolani, coordinadores de la Agencia, apuntaron que "el relevamiento fue anónimo para dar la libertad de expresar, porque nuestro objetivo era escuchar”.

"Un dato significativo del mismo es que, más allá de las preguntas, todos expresaron algo más, lo que habla del involucramiento y el aporte de ideas y reclamos. Esto habla de la conciencia y compromiso a la hora de contestar el cuestionario", resaltó Ortolani.

Al parecer este relevamiento se hará cada seis meses para ver la situación real de la ciudad en materia productiva y de servicios.

Realidad productiva

De acuerdo al mencionado trabajo, a 4 de cada 10 empresas les afectó en forma notoria la disminución de circulación de personas de localidades vecinas. Consideran clave como región enfatizar en actividades que faciliten dicha atracción a nuestra ciudad, como por ejemplo la presencialidad de clases, turismo, entretenimiento y gastronomía, que fueron actividades muy afectadas por la pandemia.

En cuanto a cómo había cambiado la actividad, según las respuestas obtenidas en 6 de cada 10 negocios bajó su nivel de actividad, siendo el sector comercio el más castigado; el 26% mejoró su realidad productiva, mientras al 15,6% permaneció sin cambios.

Entre los sectores que declararon mejoras se destaca el sector construcción.

Tras la información vertida por Gas Junín y Eden, por el consumo de energía, indicador de actividad productiva, se supo que la participación del sector industrial en el consumo de gas se contrajo 5 puntos, bajando del 24% a 19%, mientras que el consumo de electricidad en el sector comercial bajó un 3,3% pero en la industria aumentó en el mismo porcentaje.

Se destaca el incremento de 700 nuevos usuarios pasando de 41.375 a 42.083.

Decisiones

Respecto a qué principales decisiones aplicaron en la actividad para hacer frente al Covid-19, el relevamiento indica que la venta online fue la principal aplicada; también postergar pagos y la innovación de productos. Esta última fue la tercera decisión más tomada, por encima del delivery o el mayor endeudamiento.

Las perspectivas para el corriente año no son alentadoras, ya que la mayoría no planea invertir. Si bien 4 de cada 10 empresas no piensan invertir, si lo hacen, buscarán ser más eficientes en sus procesos, digitalización y renovación del parque automotor.

En cuanto a qué inversiones se estarían planificando, el 80 por ciento lo hará en publicidad y comunicación local.

En materia de personal que ocupa las empresas, casi el 46 por ciento de las PyMes juninenses emplean menos de 5 personas. Llamó la atención a los encuestadores, que de eliminarse el decreto de doble indemnización, solo el 7 por ciento de los comerciantes encuestados despediría personal.

Y la principal decisión fue la reducción de jornada, horas extras y la tercerización de servicios.

En cuanto a cómo definiría la relación con el sindicato principal que nuclea al personal en relación de dependencia, 6 de cada 10 respondió no tener relación con su sindicato o no aplicar, el 22,4 por ciento respondió tener buena relación, el 9 por ciento regular o mala, y el 8, muy buena.

En el futuro, la mayoría de las PyMes no piensa incorporar ni empleados ni profesionales en relación de dependencia. De incorporar personas prefieren tomar en relación de dependencia a profesionales independientes externos.