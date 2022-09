La inflación de agosto fue de 7% y en Junín ya advierten signos de caída del consumo

La inflación de agosto fue del 7%, impulsada por alzas de 7,1% en alimentos, 9,9% en indumentaria y 6,8% en transporte, según informó, ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y en Junín y la región entidades económicas y productivas ya advierten por un enfriamiento del consumo, que genera preocupación en el sector.

“Este 7% de inflación mensual es otra palada de tierra sobre las pymes”, graficó Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), en diálogo con Democracia. “A partir del Día del Niño hubo una baja muy marcada, en todos los rubros, y nunca repuntó”, añadió. “Bajó mucho el consumo, no hay gente en la calle”, señaló.

“Este mes llegó con aumento de tarifas, el aumento a los empleados de comercio, la verdad es que está muy difícil la situación y no hay expectativas positivas. Uno quiere ser optimista, trata de buscarle la vuelta, pero no se ve una salida. No dan los costos. Y si no cambia rápido, vamos a estar en graves problemas”, advirtió. “La remarcación de precios se da de acuerdo a cómo pasan los proveedores los aumentos, son semanales, sin duda”, afirmó. “A la hora de pasar un presupuesto, cuando son productos de un precio alto, se le aclara al cliente, ‘si estás en duda, decidíte, porque en cuestión de días va a aumentar’. Eso sí nos está pasando, de cerrar ventas, por una cuestión de aprovechar el precio, ya que el lunes de la semana que viene va a ser más caro”, indicó.

Sobre la ausencia de locales vacíos en el centro de nuestra ciudad, señaló: “Puedo abrir 50 locales hoy, pero hay que ver si el mes que viene siguen abiertos. Hay mucha rotación, por eso el tema es sostener la situación, porque venimos en caída libre desde hace muchos años y la caída en las ventas es real”. Y amplió: “Emprendedores hay muchos, nosotros vendemos una franquicia, el año pasado con 4 millones de pesos podías salir andando, y hoy con menos de 6 o 7 millones no podés abrir. Hay muchos que nunca tuvieron comercio y a los seis meses se vuelven locos, reniegan con el personal, con los impuestos, está complicado”.

En concordancia, Mario Jaurena, vicepresidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a Democracia: “El 7% de inflación de agosto es alarmante, sigo pensando que, en la práctica, algunos artículos hasta superan ese porcentaje. También se nota la falta de insumos y de mercadería, sobre todo en el agro, donde sigue habiendo un problema grave con los neumáticos, con ciertos artículos de tractores y de maquinarias importadas, que tienen demoras, con cambios de precios entre la compra y la recepción de la mercadería. Estamos ante la presencia de algo que se está desarticulando, no se han tomado decisiones contundentes, importantes”.

Y agregó: “Además, hay un malestar generalizado. Si bien lo agropecuario tiene su independencia, en nuestra región el comercio depende mucho del funcionamiento del campo”. “Estamos preocupados porque no hay líneas claras, no hay visión de futuro. Estábamos esperanzados en que este cambio de ministro de Economía iba a traer aire fresco, pero es más de lo mismo. La semana que viene vamos a hacer un relevamiento para ver qué es lo que más está faltando. Sabemos que faltan rulemanes para la reparación de máquinas agrícolas, y en el comercio hay faltantes”.

Suba del 78,5% interanual

De esta forma, en ocho meses de 2022 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 56,4% y si se compara con agosto del año pasado la variación trepó al 78,5%. Con este resultado y el impacto que genera desde septiembre la quita de subsidios energéticos, se validan las proyecciones privadas que estiman que la inflación de este año será del orden del 100%.

Por otra parte, la suba del IPC del mes pasado fue superior a la calculada por los analistas que en la mayoría de los casos la situaba por debajo del 7%. El presidente, Alberto Fernández, admitió este miércoles que a su gobierno le "está costando mucho" combatir la inflación. El Gobierno esperaba un dato inferior al 6,5% para alentar la idea de una desaceleración, pero la cifra informada por el Indec finalmente fue levemente inferior al 7,4% de julio.

La espiral inflacionaria en la que ingresó la Argentina fue uno de los temas que encaró el ministro de Economía, Sergio Massa, durante su visita a los Estados Unidos, y en especial con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Tanto es así que, en el comunicado oficial, Georgieva remarcó que la Argentina transita una inflación "devastadora". Con este diagnóstico se espera que en las próximas horas el gobierno adopte medidas para buscar atenuar la suba de precios y los analistas creen que en la reunión de Directorio del Banco Central que se celebrará mañana se decidirá una nueva suba de la tasa de interés.

Este incremento impactará en la tasa que actualmente paga por Leliq aumentado el déficit cuasifiscal. Durante agosto el precio de los alimentos que revela el Indec aumentó un 7,1%, con aumentos muy fuertes en panificados, aceite, frutas y verduras, lácteos, huevos y azúcar. A partir de los acuerdos con la industria frigorífica el precio de la carne se mantuvo estable, lo cual sirvió como compensación al alza generalizada.

En la comparación interanual los alimentos aumentaron 80%, o sea 1,5 puntos por encima de la variación general del IPC. La indumentaria volvió a mostrar la variación más fuerte al trepar al 9,9% en el mes y alcanzar el 110% en un año. El comportamiento de la ropa y el calzado no encuentra freno y acumula varios meses de aumentos sostenidos. Por incrementos en las tarifas, el rubro transporte observó un avance del 6,8%, situación que impactó de pleno en los bolsillos de los consumidores.

Los gastos de mantención de la vivienda (servicios y alquileres) tuvieron una variación del 5,5% en el mes, mientras que el equipamiento mostró un alza del 8,4%. En la salud por los incrementos en prepagas y medicamentos la suba fue de 5,7%, porcentaje que se acelerará en los próximos meses dado que las empresas de medicina privada ya anunciaron una actualización en sus cuotas.

Por su parte, educación registró un alza del 5%, al igual que recreación y cultura que sostiene subas mensuales a partir de la recuperación del turismo. Al unísono y por este efecto, restaurants y hoteles observó una suba del 6,7%. En tanto, la suba de los servicios de telefonía provocó un salto de 4% en el rubro comunicación.

Comer y vestirse, entre los costos más altos para las familias

La vestimenta, los tubérculos y verduras con aumentos entre un 30% y un 60%, fueron los de mayor incidencia en la suba del precio en agosto pasado, según informó el Indec. Los precios del rubro "Prendas de vestir y calzado aumentaron en agosto un 9,9% por encima de la inflación del 7,0%, pero desde diciembre pasado subieron un 71,8%, lo que representa 15 puntos porcentuales por encima del costo de vida que fue del 56,4%.

En doce meses la diferencia se agranda mucho más ya que vestirse en el último año significó afrontar aumentos del 109,0%, es decir 30 puntos porcentuales más por encima de la inflación de ese periodo. En alimentos se registraron aumentos de entre un 10 y un 20% en los artículos de almacén, y los que menos subieron fueron los lácteos y las carnes, según los precios sugeridos que difundió el organismo estadístico.

Entre los tubérculos la cebolla encabezó los aumentos con una suba del 60,0%, seguida por la papa con un 32,3% la batata un 31,7% el tomate con 19,4% y el zapallo con una alza en su precio del 14,2%. Entre las frutas el kilo de bananas aumentó un 15,1%, de naranjas un 11,9%, la manzana deliciosa un 8,4% y el limón un 7,7%. Las carnes fueron los alimentos que menores alzas de precios registraron en agosto ya que el asado aumentó un 0,3%, la carne picada común 0,3%, la paleta 0,5%, el cuadril 1,7% y la nalga 0,8%, el pollo 3,5% y el filet de merluza 3,3%.

Entre los productos de almacén el aceite de girasol subió un 18,3%, azúcar 17,2%, huevos 13,1%, pan francés tipo flauta 4,8%, las galletitas dulces 6,5% y las de agua 6,0%, la harina de trigo común 6,9%, arroz 4,4, fideos secos tipo guisero 9,2% y la salchicha tipo Viena 8,4%. Las bebidas Gaseosas base cola elevaron su precio en un 5,2%, el agua sin gas 6,2% la cerveza en botella 8,5%, el vino común 5,7%, el café molido 9,8% y la yerba mate 4,3%. Salvo el caso del yogur que aumentó un 12,8%, los lácteos tuvieron subas inferiores al 10%, entre ellos la leche entera en sachet 8,1%, entre los quesos el precio del cremoso se incrementó 5,5%, el pategrás 7,2% y el sardo 8,7%, la manteca 8,1% y el dulce de leche 7,6%.