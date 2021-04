Coronavirus: los contagios en Junín subieron un 160% en una semana

Con una suba exponencial de casos de coronavirus en una semana, en la ciudad se encienden las alarmas por el rebrote e insisten a la población para que extreme las medidas de cuidado.

Actualmente, según información de la Secretaría de Salud, en la ciudad se registran 179 personas infectadas de coronavirus.

En la última semana, del 5 al 11 de abril se contabilizaron 188 nuevos contagios, 116 más que la semana del 29 de marzo al 4 de abril cuando se registraron 72. Cabe recordar que, del 22 al 28 de marzo, se habían registrado un total de 106.

Además, se registraron 4 nuevos fallecimientos en Junín y el total asciende a 231.

Reporte diario

La Secretaría de Salud de Junín informó ayer 17 nuevos contagios de coronavirus por lo que el número de infectados asciende a 179. Asimismo, se registró un nuevo fallecimiento, de un hombre de 53 años, y los decesos totales suman 231, desde el inicio de la pandemia.

En detalle, se informó que en el día de ayer se analizaron 76 muestras en el laboratorio (10 no residentes). De Junín, 51 resultaron negativas y 15 positivas. Además, se sumaron 2 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 9 mujeres y 8 hombres. De éstos, 3 casos corresponden a contactos estrechos y 14 tienen nexo en estudio.

Según el reporte, el número de aislados preventivos es de 430 y hay 26 casos sospechosos. Además, se sumaron 43 sospechosos de los cuales 5 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Asimismo se informó que recibieron el alta 19 personas de nuestra ciudad, y 3 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en nuestra localidad, que se consideran recuperadas.

En el país

Otras 132 personas murieron y 15.262 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 57.779 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.532.562 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el ministerio de Salud.

Un 68,05% (10.387 personas) de los infectados de hoy (15.262) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 2.532.562 contagiados, el 88,17% (2.233.140) recibió el alta y 241.643 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que murieron 85 hombres y 42 mujeres, mientras que 4 personas de la provincia de Buenos Aires, y 1 de Tucumán fueron registradas sin dato de sexo.

Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 7.696 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.691.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 63.270 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 9.590.737 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

En el mundo

Más países de Asia impusieron restricciones o estudiaban endurecerlas ante cifras récord de casos de coronavirus y muertes diarias, mientras la situación se agravaba en Sudamérica, con Brasil encaminado a lo que se proyecta como su peor mes de la pandemia y alarma en todos sus vecinos y en Chile.

En Estados Unidos, el principal consultor médico del presidente Joe Biden, el virólogo Anthony Fauci, advirtió que el país podría afrontar un "aumento significativo en el pico de contagios" de Covid-19 en los próximos días y a pesar de la férrea campaña de vacunación.

El país más golpeado por la pandemia acumuló 81.376 infecciones y 904 muertes en la víspera, según la última actualización de los Centros de Control y Prevención de la Enfermedad.

La misma suerte corre el segundo país más afectado, Brasil, donde según estadísticas del Proyecto UCI el número de personas menores de 40 años con coronavirus que debieron ser internadas en terapia intensiva superó en marzo pasado al de grupos de mayor edad.