Continúan las actividades para adultos mayores al aire libre

Con la incorporación de más vecinos de la ciudad, continúa la propuesta del Gobierno de Junín para que los adultos mayores puedan realizar actividades recreativas y físicas en el Parque Central y en las plazas 9 de Julio y Eusebio Marcilla.

Las actividades están a cargo del equipo de profesores del municipio y se llevan a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 9:30. Cabe destacar que los martes y jueves, de 8 a 9, se realizan clases de ritmos en el CIC de avenida Alvear.

Sobre dicha propuesta, Adriana Summa, a cargo de la dirección de Adultos Mayores, expresó: "Se siguen sumando vecinos a esta propuesta y hoy vinimos al Parque Central ya que era uno de los lugares que nos faltaba visitar. Encontramos un buen número de personas y era algo que ellos estaban esperando ya que desde febrero del año pasado no habían tenido la posibilidad de hacer alguna actividad recreativa. También la idea de poder encontrarse con el otro, que es una de las necesidades que ellos nos manifiestan. Estamos muy contentos de poder darles esta oportunidad y ya estamos pensando en nuevas actividades, siempre con los recaudos propios del contexto de la pandemia que estamos atravesando".

Por su parte, Claudio Yópolo, director de Deportes, sostuvo: "Para nosotros es una satisfacción que los adultos mayores puedan disfrutar de estas actividades en los diferentes espacios públicos de la ciudad. El intendente Petrecca nos pide que estemos cerca de los vecinos y eso es lo que hacemos. También hay que destacar el trabajo de los profes, que siempre están dispuestos a dar una mano y acompañar a los adultos mayores".

A su vez, el concejal Manuel Llovet expresó: "Siempre estamos acompañando y desde el inicio de la gestión de Adriana (Summa) nos sumamos para atender los centros de jubilados y demás cuestiones relacionadas a este grupo etario. Es importante que se realicen estas actividades e invitamos a más personas de la tercera edad para que se sumen".

También participó de esta visita la concejal Melina Fiel, quién agregó: "Siempre estamos presentes y acompañando a cada sector del Gobierno y en esta oportunidad lo hacemos con los adultos mayores. Ojalá que este año sea mucho mejor para todos".

Para finalizar, Delicia, una de las participantes, expresó: "Me encanta esta actividad y era algo que nunca pensé que iba a poder hacer. Estoy muy agradecida a todos por esta posibilidad ya que es algo que disfrutamos mucho. Además, me hace muy bien y nos permite olvidarnos de todo lo que pasa. Los profes son muy buenos y atentos. Esto es de diez y esperamos que siga".