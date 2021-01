Los gremios ponen reparos a la vuelta de las clases presenciales

Los gremios docentes ponen reparos a la vuelta a las clases presenciales en razón del rebrote de casos de coronavirus que se experimenta en Junín y otras partes de nuestro país. Y ponen como condición que todos los docentes se encuentren vacunados al inicio del ciclo lectivo.

En tal sentido, Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín, indicó que antes de pensar en la presencialidad habría que ver que toda la comunidad docente efectivamente esté inmunizada.

En diálogo con Democracia, la dirigente gremial dijo que desde siempre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires apuntó que la presencialidad estaba atada a las condiciones epidemiológicas y que los ministerios de Salud, tanto nacional como provincial, determinaban en qué distritos las condiciones eran convenientes para una vuelta a la presencialidad y cuáles no.

“En Junín -señaló-, en 2020 no pudimos volver, pero en otros distritos sí. Aquí las condiciones epidemiológicas no lo permitían. Si vemos el escenario actual estamos en una situación similar, es decir, con un promedio de 60 a 80 casos por día no podríamos estar pensando en una vuelta a la presencialidad”.

“¿Eso significa que nos oponemos a la presencialidad? No, de hecho, creo que toda la comunidad educativa, tanto docentes, alumnos y familias estamos esperando ese momento con gran entusiasmo, con ansias porque todos queremos volver a las aulas y reencontrarnos en ese espacio de trabajo, que es conocido y nuestro ámbito. Pero de ninguna manera vamos a avalar una situación de apresuramiento que signifique poner en riesgo la vida y la salud de nuestros compañeros docentes y también de los alumnos”, afirmó Sierra.

Progresivamente

Por su parte, Cecilia Paolizzi, de Udocba Seccional Junín, manifestó que la postura de su gremio era plantear la vuelta a clases sea de manera progresiva en marzo y no que todos al mismo. “Eso sería imposible, hay 320 mil docentes para vacunar en la provincia de Buenos Aires”, acotó.

“Sobre esto no se hace política- afirmó Paolizzi en diálogo con FM Metrópoli ayer a la mañana-. Política han hecho otros que hoy hablan de ‘reabrir las escuelas’ y uno se pregunta. ¿Qué escuelas cerraron? ¿Cuáles reabrimos: las que cerraron ellos? Pertenecen al mismo gobierno que desvalorizó la educación durante cuatro años. Creo que los que están haciendo política con educación son ellos, los que no cuidaron ni a los docentes ni a las familias ni a los auxiliares ni a la comunidad educativa en su conjunto. En el momento que tuvieron la oportunidad de ser gobierno no la cuidaron”.

“Como este año es electoral, evidentemente hacen política con la educación, pero no presentan propuestas ni proyectos, como tampoco lo hicieron en el 2020. Tratan de denigrar y desvalorizar el trabajo que venimos haciendo los maestros durante todo este tiempo de pandemia, porque dejan entrever que el docente no trabajó, entonces exigen la presencialidad”, manifestó.

“Le informamos a ese espacio político que los alumnos fueron atendidos, sí tuvieron clases y los docentes trabajamos durante todo el año: planificando, atendiendo la virtualidad con los alumnos y atendiendo a la familia. Sumado a eso, cada 15 días, se armaban bolsones (con alimentos) y se repartían. Entonces, duele que digan que el docente no trabajó”, apuntó Paolizzi.

En este punto, Francina Sierra opinó: “Las voces que hoy escuchamos hablando y adelantando un debate, ya que en enero son las vacaciones para todos los docentes, quienes merecen descansar porque el 2020 fue un año durísimo, mínimamente decimos a la oposición que “en vez de estar pensando en el tema de la presencialidad, dejen descansar a los docentes, dejen de adelantar los debates, tenemos febrero para discutir ese tema”.

“Cuando tuvieron que hablar de educación o de mejorar las condiciones de los docentes hicieron todo lo contrario. Nunca invirtieron un peso, nunca se pusieron la educación pública al hombro, al contrario, la vaciaron, sumariaron a los docentes, las condiciones de trabajo eran pésimas en ese momento. No tienen autoridad moral para hablar de educación pública ni de vuelta a la presencialidad ni de nada que tenga que ver con eso”, afirmó.

Protocolo

Según lo expuesto por Francina Sierra, en esta vuelta a clases de la cual se habla tanto por estos días, hay que ir con cautela, ya que hay un protocolo que cumplir.

“Es muy importante remarcar esto – dijo-. No es que en febrero todos los alumnos y todos los docentes vuelven a la presencialidad. El protocolo determina que los primeros que vuelven son aquellos alumnos que estuvieron más desvinculados de la escuela y que necesitan algún tipo de refuerzo. Es muy pequeño el universo de alumnos que va a volver a la presencialidad, aun si se determina esa vuelta. Es decir, no pensemos que la vuelta a la presencialidad va a significar que todos los alumnos y las alumnas de Junín van a volver masivamente a las aulas. Eso no va a pasar por mucho tiempo. No vamos a volver a esa normalidad tal como la conocimos inmediatamente”.

Vacunación

“Como Suteba, somos parte de la vacunación que se coordinará a través del IOMA, nuestra obra social, que tendrá dos postas de vacunación por confirmar, donde vamos a asistir los docentes, los auxiliares de vacunación y los policías”, explicó Francina Sierra.

“Somos aproximadamente 7.000 agentes del Estado que vamos a ser vacunados los primeros días de febrero. Estamos esperando que lleguen las vacunas al país en el próximo viaje. Las vacunas que van a llegar serán las que corresponden a nosotros, los docentes, y también a auxiliares y policías”, dijo.

Agregó que estaban articulando con los docentes para que se vayan registrando y solicitando los turnos.

“En lo que queda de enero se van a hacer todos los preparativos y esperamos que en la primera semana de febrero ya estemos vacunando. Esto es muy importante: antes de pensar en la presencialidad tenemos que pensar en que toda la comunidad docente efectivamente esté inmunizada”, destacó la gremialista.

