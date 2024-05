Se realizará un taller de radioteatro para Adultos Mayores

Las Direcciones de Cultura y Adultos Mayores del Gobierno de Junín informaron que se dictará un taller de radioteatro en el auditorio del Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa (Roque Sáenz Peña 141). El mismo, será los miércoles de 10 a 12 horas y tendrá una duración de dos meses. El taller inicia el 15 de mayo y estará a cargo de la artista juninense, Florencia Cornago.



La propuesta, forma parte de una política integral que el Municipio lleva adelante, promoviendo a Junín como un Ciudad Amigable con los Adultos Mayores. Desde las áreas mencionadas informaron que los cupos para participar son limitados y quienes quieran anotarse, deben acercarse a la Secretaria de Desarrollo Humano, ubicada en Gandini 92.



A propósito de esto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó: “Estamos muy contentos de sumar a las propuestas un nuevo taller, en esta oportunidad es algo muy específico pensado para esa edad, con una docente que tiene mucha trayectoria en este ámbito, Florencia Cornago es una gran artista de nuestra ciudad”.



“Es un espacio totalmente libre y gratuito, el único requisito que tiene es su inscripción, que es de manera previa, aquellos adultos mayores que deseen participar pueden acercarse hasta Gandini 92, a la Secretaría de Desarrollo Humano, el taller se dictará los días miércoles de 10 a 12 horas en las instalaciones del MUMA, y tendrá una duración de dos meses”, informó.



Al mismo tiempo, la Directora hizo referencia a la nueva actividad y dijo: “Dependiendo la dinámica del grupo, esto puede ser una clase abierta o una función, según como cada persona lo vaya sintiendo, la idea es que el público pueda sentir alguna retribución de esto que se genera”.



“Desde el área de Cultura, entendiendo al espacio como un espacio que tiene que contemplar diferentes intereses y distintos grupos etarios, es fundamental trabajar con adultos mayores que tengan ganas de divertirse, de hacer teatro, de estar en comunidad y de aprender estas técnicas de radioteatro, que no es lo mismo que es un teatro visible, y también para que sigan creciendo, continuar trabajando, y sobre todo riéndose”, destacó para cerrar.



Por su parte, Adriana Summa, titular del área de Adultos Mayores del Municipio, indicó que “este es un taller extra que no está dentro de los talleres de adultos mayores sino tiene que ver con lo referido a Ciudades Amigables, nuestro intendente Pablo Petrecca, nos solicitó que trabajemos en coordinación con las diferentes áreas para seguir potenciando esto”.



“Junto a Agustina (Barbosa) pensamos e ideamos este taller, que al momento no es anual, sino que va a durar dos meses, y va a culminar con una puesta en escena de una obra de teatro”, especificó sobre la actividad.



En continuidad, Summa agregó: “Al principio se va a desarrollar un poco de teoría para que aprendan las cosas básicas del teatro, después continúan haciendo selección de obras y se ponen en marcha con todo lo práctico, después se eligen las obras, y se ponen en acción de la mano de Florencia (Cornago)”.



“Esto es fundamental para seguir promoviendo la recreación, el disfrute, aprendizaje y encuentro entre los adultos mayores, son ámbitos que ellos disfrutan muchísimo, y sobre todo para que se animen a expresar todos esos sentimientos y emociones que a veces tienen guardadas, apostamos que a través de la actuación lo pueden hacer”, concluyó.