El nuevo sistema para estacionar se pondría en vigencia en febrero

En la primera quincena de febrero entraría en vigencia el nuevo sistema de Estacionamiento Medido “Es Fácil”, administrado por Grupo Servicios Junín.

El contador Marcelo Pastormerlo, vicepresidente de la mencionada empresa y ex secretario de Hacienda durante la gestión de Abel Miguel, al ser entrevistado por TeleJunín, explicó que cuando el intendente Pablo Petrecca nos propuso hacernos cargo, lo primero que hicimos fue analizar lo que el Municipio había contratado anteriormente, Pague por Celular, y analizamos todos los inconvenientes que ese formato tenía.

Una vez que supimos eso, quisimos conocer los distintos formatos que hay en muchos municipios y como consecuencia de eso elegimos uno en particular, que de alguna manera está desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata y un organismo de esta universidad denominado CeSPI, que nos pareció lo más apropiado.

Consideramos que el estacionamiento medido si bien tiene que tener como objetivo fundamental ordenar el tránsito, también tiene que ser un servicio sencillo, simple y que el vecino no reniegue por el mismo. No digo que esté contento, pero por lo menos no reniegue.

En principio habrá dos zonas de estacionamiento medido: Zona 1 y Zona 2, pero habrá 360 puntos de venta en todo Junín y en ciudades aledañas (Chacabuco, Lincoln, Viamonte, Arenales y Rojas), para comprar estacionamiento medido en nuestra ciudad. Varios de esos puntos de venta corresponden a Pronto Pago.

“Es decir cualquier persona que quiera venir a Junín a hacer un trámite o comprar algo, puede de antemano comprar tiempo para poder estacionar”, apuntó.

En dichos puntos de venta también podrán vender crédito para la aplicación Es Fácil, aclaró el contador Pastormerlo.

“La idea es que sea extremadamente sencillo que una persona pueda bajar en cualquiera de los dos sistemas operativos y que a través de la aplicación Es Fácil pueda iniciar ese estacionamiento medido tanto en Zona 1 como 2 y el sistema le va a fraccionar cada 5 minutos. Con esto, el usuario paga solo el tiempo de estacionamiento efectivo. Además, previamente podrá saber si hay lugar en el sitio donde la persona quiere estacionar”, explicó.

Adelantó que el lunes de la última semana de enero habrá diez personas trabajando para el estacionamiento medido pago, “educando hasta que veamos que el vecino en general haya entendido cuál es el objetivo de lo que perseguimos y conozca cómo es el sistema”, manifestó.

Zonas

Sectores de la ciudad donde se reinstalará el sistema de Estacionamiento Medido:

Zona 1: abarca el perímetro de Belgrano - Álvarez Rodríguez /Avellaneda – 12 de Octubre / Narbondo – General Paz / Avenida San Martín.

Zona 2: abarca el perímetro desde la zona anteriormente mencionada hacia Alberdi – Urquiza / Canavesio – Aparicio / V. López y Planes – Cabrera / Leandro N. Alem– Liliedal.

Precios

En la Zona 1, la primera hora costaría 30 pesos el estacionamiento, la segunda 50 y la tercera 90. En la Zona 2, la primera hora costaría 20; la segunda, 35; y la tercera, 70.