El intendente Ferraris se reunió con administrador de Vialidad Provincial

Días pasados, el jefe comunal Carlos Ferraris se reunió con el administrador general de Vialidad Provincial, Hernán Y Zurieta.

En su viaje a La Plata, el intendente mantuvo un importante encuentro con el funcionario provincial a cargo de Vialidad Provincial. En esa reunión, realizó varias gestiones para seguir dotando de infraestructura al distrito de Alem.

Uno de los puntos de mayor importancia fue la gestión para conseguir los fondos necesarios para la reparación de la motoniveladora, que ronda los 10 millones de pesos. Otra de las acciones que desea llevar adelante el intendente es la correcta iluminación de la intersección del acceso a la localidad de El Dorado y la Ruta Provincial Nº 50.

Además, el jefe comunal le pidió a Y Zurieta el encendido de las luces de las dársenas de la Ruta 50, y también gestionó los materiales necesarios para realizar bacheos en distintas calles de la ciudad de Vedia.

Nuevo jefe del área Red Vial en el distrito

El área de Red Vial del distrito de Leandro N. Alem tiene un nuevo jefe. Desde hace un mes ha iniciado su trabajo junto al equipo conformado por nueve personas que son parte del Corralón Municipal y que se trasladan a los distintos puntos del partido para arreglar y mantener los caminos.

La tarea es ardua. Hay que recorrer, desmontar en algunos casos, emparejar, y muchas otras acciones que implican presencia constante y esfuerzo.

Como anticipábamos, desde hace un mes Esteban Armendáriz es el nuevo encargado de la Red Vial del distrito de Leandro N. Alem

“Mi trabajo es supervisar y mejorar los caminos rurales. Estoy a cargo de un grupo de 9 personas que son parte del personal del Corralón Municipal. Me han recibido muy bien, cosa que me gratifica, porque lo principal es armar un buen grupo de trabajo. En el primer encuentro que tuvimos les dije que yo no era ni más ni menos que ellos, sino uno del equipo, y se están dando los resultados”, comenzó diciendo el nuevo encargado.

Comentó que había maquinarias nuevas en el grupo, que en general hacían trabajos específicos en red vial. “Ahora estuvimos en Alberdi con la calle Gunther, por la Escuelita de La Permanente, abriendo caminos que se estaban cerrando con los avances de las plantas grandes; ya casi ni los autos podían pasar. Así que estuvimos ayudando a Darío Zapata, el delegado, y Leandro Reynoso, jefe del Corralón, con esas calles. También dimos una mano en Vedia. Siempre estamos atentos a quien nos necesite”, dijo.

“Al ser los caminos rurales todos de tierra, el trabajo es constante. Lo que también está supeditado en muchas oportunidades a las condiciones climáticas. Tengo llamados de todos lados. Es entendible que la gente quiera tener los caminos en condiciones, así que tratamos de solucionar todo”, apuntó.

“He andado mucho en tractor, pero todavía no me subí a la motoniveladora. Ya me animaré, supongo. Estuvimos recorriendo Alem, El Dorado, y después vamos a pasar por Fortín Acha para ir programando nuevas tareas, para que todas las localidades tengan los mejores caminos posibles”, concluyó.