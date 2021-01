Covid-19: “Vacunarse es un acto solidario”

Ante el incremento de casos de Covid-19 en todo el país, los concejales del Frente de Todos pidieron a través de un comunicado que la sociedad “no se relaje” ya que es el momento de “seguir teniendo los cuidados necesarios para evitar una segunda ola de la enfermedad”. Además destacaron que “vacunarse es un acto solidario”.

Los ediles, pertenecientes a la agrupación “Peronismo Juninense”, destacaron “el rol clave que cumple la vacunación en este momento, y la importancia de seguir manteniendo los cuidados necesarios, sin relajarse a pesar de la estacionalidad climática”.

Desde el Frente de Todos, la concejal Lucila Laguzzi dijo: “Le pedimos a toda la sociedad que no se relaje y se inscriba en la campaña de vacunación, esto es muy importante para poder disminuir los contagios y volver a la normalidad. Todo el esfuerzo realizado hasta el momento no tendrá sentido si no nos vacunamos''.

“A la población en general le pedimos que eviten las reuniones, sobre todo las multitudinarias. Obviamente queremos encontrarnos con nuestros amigos y amigas, pero debemos ser responsables y evitar un rebrote más grande. Con el esfuerzo de todos y todas logramos atravesar la primera ola sin colapsar el sistema de salud, pero en el último tiempo hemos visto un claro repunte de casos. La pandemia no sólo sigue, sino que puede crecer y no sabemos hasta dónde, si tomamos las decisiones equivocadas”, aseguró.

Por su parte, el concejal Lautaro Mazzutti explicó que la vacunación en la Provincia se está acelerando día a día: “Se recibieron en Junín 900 vacunas, la mitad ya fueron colocadas y en estas próximas semanas se colocarán el resto, todas ellas a trabajadores de la salud. Pronto llegarán más y debemos contar con la buena predisposición de toda la gente. Estadísticamente, los trabajadores de la salud tienen veinticuatro veces más chances de perder la vida por la enfermedad, que el resto de la población”.