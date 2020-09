Se registraron 26 nuevos casos de Covid en Junín y 51 personas recuperadas

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 23 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 60 muestras analizadas.

Además, se sumaron tres casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Se trata de 13 mujeres de 22, 82, 50, 60, 58, 51, 49, 25, 74, 21, 52, 48 y 22 años y 13 hombres de 44, 55, 51, 50, 32, 41, 71, 22, 33, 79, 50, 66 y 28 años.

Del total, siete casos son por contacto estrecho, cuatro son personal de salud y el resto tiene nexo en estudio.

Asimismo hay 206 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y uno no residente) y 958 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1373 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 344 juninenses contagiados activos (721 desde el 20 de marzo) y seis confirmados no residentes. También se registran 18 personas fallecidas de Junín y 5 no residentes. Ya se han recuperado 359 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer 51 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 67 sospechosos de los cuales ocho son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

En la Provincia

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 355.050 tras confirmarse 6.319 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollán, se registraron 2.024 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 284.115 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 7.434 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.

Del total de contagiados, el 50,9% son hombres, 48,7% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 70,4% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 13,1% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 9,8% está en investigación la causa; el 5,7% son trabajadores de salud y el 0,2% casos importados, indicó el informe oficial.

El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 67,3%, según se precisó.

