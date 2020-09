“En los últimos días vemos en Junín una ligera disminución del número de casos de Covid”

Los integrantes de la Mesa de Salud de Junín brindaron ayer una conferencia de prensa en la que informaron sobre la situación epidemiológica de la ciudad y la región, en relación a los casos de coronavirus, que según informaron los especialistas ahora se duplican cada nueve días, al tiempo que hubo “una ligera disminución” del número de contagiados.

Estuvieron presentes el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca; el director general de Redes y Regiones Sanitarias bonaerense, Adrián Gayoso; el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce; el secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi; y el director del complejo Pioneer, Javier Prandi.

“Ligera disminución”

En relación a la situación epidemiológica de la última semana, Herce presentó datos y estadísticas, tanto de la ciudad como de la Región. “Venimos viendo un importante aumento de contagios desde principios de agosto, pero en los últimos días vemos una ligera disminución de casos”, manifestó.

Sobre el lapso de duplicación de casos, Herce indicó que “aumentó de ocho a nueve días”.

Sin embargo, el funcionario remarcó que “la curva de casos en Junín sigue siendo en vertical”, y dijo que “preocupa la velocidad del ascenso y no tanto el número, porque es lo que hace saturar y estresar los sistemas de salud”.

“En la Región Sanitaria III el tiempo de duplicación es de 13 días y la curva se parece mucho a Junín, donde ocurren más casos”, sostuvo.

Por ejemplo, Chacabuco “tiene un achatamiento de la curva, lo que ha permitido dar una mejor respuesta a los pacientes que requirieron ser internados”.

“Un punto que nos preocupa en Junín es la cantidad de casos activos que hay cada 100 mil habitantes, al igual que en Arenales”, explicó.

Internación

“Nuestra preocupación no es tanto por la ocupación de las camas de terapia intensiva, que hoy llega al 48%, sino las de cuidados intermedios y leves que muchas veces se ocupan con pacientes que requieren poca complejidad en su atención. En la región el porcentaje es más bajo”, informó Herce.

Esta situación “viene en aumento de la mano de pacientes de Junín y hay que recordar que Junín es un centro de derivación, donde además de los pacientes Covid están aquellos que por otras afecciones están internados. Son datos que preocupan al sector privado y público”, continuó.

En la clasificación epidemiológica “vemos con preocupación el alto porcentaje de contagios en los trabajadores de la salud, ya que son la primera línea que enfrenta la enfermedad”.

“También hay un incremento de los casos de circulación comunitaria que es difícil de establecer el nexo. Los casos en investigación y con circulación comunitaria superan el 40%, un dato que hay que seguir de cerca, ya que habla de un aumento en la circulación viral dentro de las comunidades”, subrayó.

“Insisto en la necesidad de los cuidados y de quedarnos en casa todo lo posible. La solidaridad tiene un rol fundamental para cuidar a la gente que queremos, a nuestros mayores y al resto de la comunidad”.

“Este es el camino a seguir”

A su turno, Petrecca afirmó: “Desde el municipio de Junín, para aliviar el estrés de las instituciones privadas y públicas, se puso a disposición el centro extrahospitalario Pioneer, donde hay una disponibilidad de 24 camas con la posibilidad de duplicarla a 48 en los próximos días. Y si hiciera falta, podemos llegar a más de 100 camas”.

“Actualmente tenemos a una sola persona en el complejo. Como el porcentaje de ocupación es alta, tenemos a disposición el Pioneer”, sostuvo.

Con respecto a las fases, “es un esquema que define la Provincia en función de datos epidemiológicos y lo consensúa con los municipios”, destacó Petrecca.

“Hace 14 días hemos tomado una decisión y hay que esperar unas dos semanas para ver los efectos. Pero hay unos pequeños datos que nos muestran que este es el camino a seguir, porque además la sociedad ha tomado decisiones restrictivas”, confirmó.

“Hoy el sector gastronómico es el más golpeado, con ocho comercios cerrados y la pérdida de fuentes laborales. Y la restricción de horarios es la que trae más complicación a este sector”, explicó.

“Pero estas medidas que tomamos, con mayor presencia de inspectores municipales y efectivos policiales, buscan desalentar encuentros sociales en viviendas y quintas como ha sido de público conocimiento este último fin de semana”, apuntó.

“El Dr. Herce ha mostrado una pequeña mejora que no es para celebrar, en un contexto complejo, que nos muestra que este es el camino a seguir si también los vecinos de Junín responden a estas medidas”, indicó.

Respecto al cambio de fase, afirmó: “Vamos a esperar al anuncio que se realice a nivel nacional. En una conferencia que tuvimos con el gobernador nos dijo que van hacer alguna flexibilización en actividades en la parte del AMBA”, informó.

“No quiero anticiparme y quiero esperar el anuncio del gobernador como siempre hemos hecho. En base a eso y a lo que determine podemos modificar nuestras decisiones a nivel local”, concluyó.

El Estado, “cerca de los municipios”

El director general de Redes y Regiones Sanitarias bonaerense, Adrián Gayoso, afirmó: “Estamos todos cansados, cada uno desde su lugar, por una situación que nos cambió nuestro cotidiano. Pero el dato positivo de esta situación tan dramática e inusual es que desde el Estado pudimos estar cerca de los municipios y vecinos, fortaleciendo la idea de que entre todos pudimos lograr lo que se logró con una pandemia que en otros países generó mucho daño y acá pudimos sobrellevarla”.

“Obviamente que vemos los enfermos y la cantidad inevitable de muertes. Pero pudimos ir trabajando en conjunto en cuidarnos de un virus que es de alto nivel de transmisibilidad”, sopesó.

“También pudimos reforzar el sistema de salud: agregamos camas y más personal. También, nos dio una alternativa importante que es fortalecer la red que tiene la provincia de Buenos Aires”, destacó.

Por ejemplo, en relación a Bragado, “pudimos con los municipios y el hospital de Junín hacer el traslado de pacientes. Si sucede al revés podemos derivar pacientes desde Junín a la red provincial, sumando al sector privado”, explicó.

“Estamos dando respuestas a todos los pacientes, en el marco de una situación de mucha tensión. También fuimos aumentando los hisopados. Todo el que necesitó internación se lo internó y todo el que necesitó un respirador lo tuvo”, afirmó.



“Eso lo logramos entre todos, con el Estado decidido a trabajar por la salud de la población y la coordinación entre los municipios, con quienes podemos dialogar para cuidar a la gente, más allá de la diferencia política”, señaló. Y agregó: “Hoy tenemos que trabajar con todos y cada uno de los municipios y no hay distinciones”.

“Cuidémonos. La pandemia no pasó y es muy difícil saber cuál es nuestra perspectiva a futuro. No nos relajemos y no tengamos miedo, ya que la idea no es transmitir temor”, solicitó.

“Hay que tener conciencia de que estamos en una situación inédita que pasa cada muchos años, como con la Gripe Española. Esto no ocurre todos los días y es posible que nosotros no lo volvamos a ver”, aseveró.

La idea “es poder ir ajustando algunas de las cuestiones y de las fases para que no esté resentido lo económico y lo social. Y es fundamental transmitir que no pasó la pandemia. No nos relajemos”, remarcó.

“Podemos enfermarnos y transmitirle a otros vecinos que pueden tener una enfermedad más grave y un evento que nadie desea”, subrayó.

“Venimos a los municipios para ajustar algunas medidas sanitarias y ser contundentes con este mensaje de cuidarnos hasta que aparezca la vacuna, ya que es la única medida de control que tenemos”, concluyó.

