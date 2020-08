El Dr. Peretti y su importante aporte a la política desde su profesión de abogado

El Dr. Oscar Peretti cumple 50 años de abogado matriculado, actividad que desempeñó con mucho profesionalismo pero también varias veces a la par de su intensa actividad política y función pública, principalmente en la gestión de gobierno del ingeniero Abel Miguel.

En diálogo con Democracia, al recordar sus inicios en la profesión, luego de recibirse como abogado en 1970, dijo que su primer estudio lo tuvo en la casa de sus padres y luego en General Paz 112, también en Ramón Falcón 43 y finalmente en Narbondo 167, donde lo comparte con otros destacados abogados y su hija Cecilia.

Parte de su vida profesional ejerció como abogado jefe de Legales, de la División Jurídica en la AFIP, hasta que en 1977 se presentó en el primer concurso nacional para Agente Fiscal, aclarando que como entonces no existía el Juzgado Federal en Junín, se litigaba en San Nicolás y en Mercedes, desarrollando este cargo en aquella época.

Entre los fueros en los que se desempeñó mencionó Daños y Perjuicios, Seguros y Familia (sucesiones, divorcios) pero no Derecho Penal, aunque por la representación de las aseguradoras que se atienden en su estudio, ha llegado a ejercerlo; y en lo personal, en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario del ámbito federal, cuando estuvo desvinculado de la AFIP.

Como abogado supo participar del consejo directivo del Colegio de Abogados de Junín, durante las presidencias del Dr. Juan José Itoiz, parte del Dr. René Pérez y de Encabo.

Cabe destacar que presidió la comisión para la creación del Juzgado Federal de Junín con un grupo de colegas, objetivo que finalmente se logró.

Y en 1983, con la llegada al poder de Raúl Alfonsín, ganó el radicalismo en Junín, con Abel Miguel como Intendente y el Dr. Peretti fue entonces presidente del Consejo Escolar, ad honorem. “Fue una experiencia muy interesante porque no se conocía después de los gobiernos militares cuáles eran las funciones de dichos organismos, entendí que había un rol político muy importante que cumplir”, apuntó el entrevistado.

Durante la gestión de Abel Miguel, el Dr. Peretti se desempeñó como concejal durante 16 años, cuatro períodos consecutivos, de 1987 al 2003. “Desde el Concejo se impulsó mucho la creación del Juzgado Federal, como también la creación de la Universidad en Junín, que finalmente derivó en la Unnoba, tras una larga lucha, con apoyo a nivel nacional y de sectores de la política, incluso de la oposición”, dijo.

Sostuvo que el proyecto legislativo en el Congreso Nacional para lograr el Juzgado Federal de Junín lo llevaron adelante los doctores Julio Ginzo y René Pérez.

De su larga trayectoria como concejal recordó la participación en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de Junín y que, por ser abogado, le tocó intervenir en una representación de amparo del municipio que tuvo mucha repercusión. “Hubo una larga pelea con el Estado nacional y la Dirección General de Vialidad sobre el tema de semaforización de Ruta 7 (el el tramo Junín y su intersección con Ruta 65), porque se decía que las rutas nacionales no podían tener semáforos ya que estaba prohibido detener el tránsito. Gracias a un amparo del Juzgado Federal, que nos hizo lugar, terminamos en la Cámara Federal de La Plata, y tras una audiencia se logró que el Estado nacional y Vialidad accedieran a semaforizar todo este sector, lo que permitía disminuir la cantidad de accidentes”, señaló.

“Tuve una vida muy intensa, entre la función pública, la política y la profesión, pero nunca abandoné la profesión porque siempre la abracé con mucho cariño, me parece una profesión maravillosa, en la que uno tiene mucho para dar y aprender. Tuve el privilegio de conocer a grandes hombres del derecho, juristas a nivel nacional, hasta contar en algún caso con amistad personal, como con el Dr. Augusto Morello”, destacó.

En cuanto a la Abogacía como profesión, opinó que el abogado no debe ser “el bombero” que auxilia a la gente cuando ya el hecho es patológico, sino que debería ser útil en la prevención. “Las empresas en el interior no se han acostumbrado todavía a la consulta previa al abogado en sus negocios, sino que acuden a él cuando ya se generó un problema, un conflicto”, advirtió.