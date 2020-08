Carlos Juan Angiorama, un vediense que abrazó la profesión de abogado

El Dr. Carlos Juan Angiorama es uno de los abogados que este año son homenajeados por cumplir 50 años de matriculados en el Departamento Judicial Junín.

Es oriundo de Vedia, lugar donde transitó la profesión, aunque en los inicios de la carrera estuvo en Colombia becado, para hacer un estudio socio-económico-político de América Latina, en la universidad de los jesuitas.

“La elección de la carrera fue por cierta inclinación hacia la Historia, las materias de carácter social, que me motivaron, realmente no tuve ninguna duda. Comencé en 1964 y me recibí en diciembre de 1969 en la Universidad Nacional del Litoral”, manifestó el doctor Angiorama.

Continuando con su trayectoria, cuenta que un año después de recibirse retiró el título porque apenas recibido tuvo la posibilidad de ir al exterior. Tenía que elegir entre Bélgica, Colombia, Brasil o Chile, pero le interesaba quedarse el Latinoamérica y fue becado en Bogotá, Colombia, un año en el Instituto de Estudios Sociales, dependiente de la universidad javeriana, jesuita, para hacer un estudio socio-económico-político de América Latina. “Allí me casé ese año, empezando mi familia, a 7.500 kilómetros de distancia”, dijo.



“Era interesante ver todo lo que estaba pasando en ese momento y también había muchas cosas nuevas en materia religiosa. En aquel momento estaba muy en boga la Teología de la Liberación, en Colombia”, apuntó.

Contó que a su regreso a Argentina, en principio fue a retirar el título de abogado. “Me ofrecieron quedarme en la facultad, una cátedra de Derecho del Trabajo, que mucho no me gustaba, y decidí venir a Vedia y me matriculé en el Colegio de Abogados de Junín, que entonces presidía el Dr. Pantaleón Romera, oriundo de Lincoln”, apuntó.

Respecto al ejercicio profesional, el Dr. Angiorama dijo: “Siempre ejercí el Derecho Civil y Comercial y últimamente me he tenido que relacionar con el Derecho Laboral, a través de ART porque somos abogados de algunas empresas, desde el estudio que tenemos en Vedia y en el que está mi hija Zoe María, abogada, desde hace más de 15 años. En este momento hay mucho Derecho Laboral a través de la empresa que atendemos”.

Sobre el desarrollo de la profesión, en los últimos años, con el avance de la informática en su desempeño, el Dr. Angiorama consideró que había sido bastante interesante para el ejercicio profesional y la imposibilidad de moverse que imponía la pandemia.