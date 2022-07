Miguel Piedecasas: "Se necesita invertir en recursos tecnológicos"

-El oficialismo promovió una ampliación en el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿lo considera necesario?

- Estoy en contra de este proyecto que pretende tener 25 miembros. No lo considero compatible con el diseño jurídico constitucional e institucional de la Constitución Nacional. Lo que hay que hacer es completar la Corte con una ministra mujer, respetar la autonomía y la independencia de la Corte y el Poder Judicial para que funcionen adecuadamente, y no pretender modificarla cada vez qué tenemos un pronunciamiento adverso a nuestros intereses.

Necesitamos trabajar en una nueva ley que consagre un sistema de capacitación profesional permanente de excelencia para los aspirantes a la Magistratura, pero también para los magistrados, para que reciban desde el Consejo de la Magistratura un esquema de formación y capacitación que vaya dotando de todo el contenido de Justicia a sus sentencias, y no que nos quedemos con concepciones anacrónicas o conformaciones que no se corresponden con la época.

El acceso a la información pública es otro aspecto que se debe regular. También hay que hacer hincapié, fundamentalmente, en la modernización Poder Judicial Nacional y Federal, a través de la implementación de todos los esquemas de entornos virtuales y herramientas para pensar en la implementación, en el ámbito de la Justicia, de la inteligencia artificial.

- ¿Se está logrando avanzar en lo que plantea?

- Estamos lejos pero no significa que no se haya hecho nada. Transitamos un proceso de transformación, que es una sucesión de actos y procedimientos que tienen altibajos, pero no se puede discutir que se ha trabajado. Pasamos del papel al ámbito digital, de la notificación personal a través del oficial de justicia a la notificación electrónica y de la transferencia física de dinero a la electrónica.

Hemos avanzado notablemente, pero la sociedad reclama cuestiones porque veía que el Poder Judicial Nacional y Federal no termina dándole satisfacción a esos reclamos, porque se necesitan invertir en recursos tecnológicos y en una nueva concepción de lo que es el Proceso Judicial.

- Uno de los puntos en discusión, es si el Presidente del Consejo de la Magistratura tiene que ser el presidente de la Corte Suprema, como dice el art 10 de la ley de 24937…

- Me parece correcto. El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de ese Poder Judicial y, por lo tanto, es absolutamente lógico y constitucionalmente sustentable que lo presida el presidente de la Corte.

-Tras su paso por el Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la principal modificación estructural que propiciaría para su mejor funcionamiento?

-El fallo ha corregido la conformación actual y me parece adecuada la presidencia del presidente de la Corte. Mejoraría sustancialmente los procesos de selección y acusación, porque hay que cargarle mayores facultades, o establecer una ley que las otorgue para que las comisiones de Disciplina y Acusación puedan investigar la conducta y el desempeño de los magistrados.

Haría hincapié en los procesos de Control de Gestión en un sistema de capacitación y formación profesional y de excelencia, de carácter permanente, para las aspirantes y para los magistrados en ejercicio. Implementaría un Sistema de Auditoría sobre el Consejo y sobre el manejo de los fondos del Poder Judicial Nacional y Federal, a través de la Auditoría General de la Nación. También trataría de producir, a través de un basamento legal, la revolución tecnológica del poder Judicial Nacional y Federal, este es uno de los grandes desafíos.