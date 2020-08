Junín continúa en la Fase 5 de la cuarentena

Tal y como había informado Democracia, la Provincia confirmó hoy a través de la actualización de fases de la cuarentena, que la ciudad continuará en la Fase 5 por lo que se mantienen las actividades habilitadas hasta hoy.

No obstante se refuerzan los pedidos de cuidados y prevención para evitar los contagios, como el uso de cubreboca, higiene de manos, distanciamiento y no compartir mate ni reuniones sociales por el momento.

Los municipios de la Región también se mantienen en Fase 5 a excepción de Bragado, que se encuentra en Fase 3.

Cabe recordar que en la ciudad se registran hasta el momento 35 casos positivos de coronavirus, nueve de ellos confirmados ayer, el récord de contagios para la ciudad en un día y 31 registrados en apenas una semana. Además hay cinco casos positivos no residentes.

También se registra una persona fallecida de Junín y dos de Henderson.

“Van a seguir apareciendo casos”

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, afirmó a Democracia que “van a seguir apareciendo casos”, pero destacó que por el momento fueron “cadenas de contagios que se dieron con contactos estrechos”, situación que “facilita el seguimiento y hace posibles los controles”.

En este contexto, el médico afirmó que “hay que reforzar los cuidados y extremar las medidas de aislamiento en la medida de lo posible”. Y agregó: “Hasta ahora la situación del coronavirus en Junín ha sido manejable, el municipio ha hecho el trabajo de rastreo de los contactos de las personas infectadas, que exige muchos recursos. Mientras ese trabajo se pueda hacer, la situación es controlable. Pero si crecen los contagios es difícil el seguimiento y el control de los contactos estrechos”.

Sobre la posibilidad de un colapso del sistema sanitario de Junín, Herce recordó que “Junín es centro regional y hay camas ocupadas por otras patologías graves. Además, la mayor circulación de personas provoca más accidentes y, por ende, más camas ocupadas”.