Reunión entre funcionarios y Anses por el Programa Hogar

Funcionarios municipales y de Anses Junín se reunieron en el marco de la implementación del Programa Hogar.

El encuentro fue convocado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y contó con la presencia de distintas áreas municipales y autoridades de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Junín.

El objetivo fue coordinar estrategias para la aplicación del programa, que consiste en un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural.

Fernando Scanavino, titular de la OMIC, explicó: “Mantuvimos un encuentro en el marco del Programa Hogar por el cual hemos convocado a las empresas que expenden gas en garrafas que son las habilitadas por la Secretaría de Energía de Nación y también convocamos a Anses Junín que se hizo presente por medio de su representante, la Dra. Carolina Echeverría”.

“Uno de los ejes del Programa Hogar es asegurar el abastecimiento de este servicio que, por lo que nos manifiestan las empresas, está asegurado. No ha habido denuncias por desabastecimiento ni sobreprecios y este programa nos permite hacer operativos en aquellas zonas en las que se ve dificultado el acceso a una planta habilitada o comercio”.

Scanavino también indicó que “como siempre pedimos, es muy importante la colaboración por parte del vecino para la denuncia de casos de sobreprecios en Defensa del Consumidor para que podamos tomar intervención”.

Por su parte, Leandro Salvucci, de la Dirección de Relaciones Institucionales, dijo que “en este contexto que comentaba Fernando, creemos que es fundamental desde el municipio estar junto a las sociedades de fomento que son las que están más cerca de los vecinos y conocen sus necesidades, para hacer llegar este tipo de programas de forma fácil y sencilla”.

A su vez, Yamila Alonso, subsecretaria de Abordaje Territorial, señaló: “Fuimos invitadas por Fernando porque desde la Secretaría de Desarrollo Social asistimos con las cargas de garrafas a familias en situación de vulnerabilidad social. Uno de los requisitos fundamentales es que estén inscriptos en el programa Hogar de Anses, ya que es un beneficio o depósito de dinero que se les acredita de manera mensual a las familias para poder comprar su garrafa”.

Por último, Alonso manifestó: “A la vez, estamos asistiendo a quienes no están dentro del programa y que también necesitan de la ayuda de la Municipalidad. Por eso la idea de esta reunión, para ver las posibilidades de llevar a cabo este operativo que propone Nación y poder llegar con este servicio a los barrios más alejados o en alguno de los pueblos”.

Precios

Se recuerda a la comunidad los precios máximos para garrafas: $356, la de 10 Kg.; $427, la de 12 Kg.; y $534 la de 15 Kg. En caso de sobreprecio, debe realizarse la denuncia en la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios ubicada en Yrigoyen 65.