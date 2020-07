Coronavirus: dos casos sospechosos

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que ayer se registraron dos casos sospechosos de coronavirus en la ciudad.

Se trata de un empleado penitenciario, de 36 años que presenta fiebre y odinofagia, y un hombre 83 años con neumonía.

Ambos se encuentran internados en clínicas privadas, donde se aguardan los resultados de los tests de Covid-19.

Actualmente en Junín hay un caso confirmado activo, y tres no residentes. A su vez, hay doce casos recuperados de Junín y cinco no residentes.

Ya fueron descartados 510 casos sospechosos y 688 personas cumplieron aislamiento preventivo en la ciudad.

Cabe destacar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.

Sobre los casos en estudio, indicaron que uno de ellos tiene antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria.

La otra persona no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se lo interpreta como caso sospechoso de COVID-19.

Desde el área de Salud recordaron que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

“Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron.