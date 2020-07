Se registró un nuevo caso de Covid-19 y nuestra ciudad regresó a la Fase 4

Con un nuevo caso positivo, el de un policía de 29 años que había viajado al AMBA, ya suman siete los contagios activos en Junín, según informó el municipio, ayer, de manera oficial.

El agente de seguridad pública se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”. Los restantes casos corresponden a un hombre, su hijo de 23 años, su esposa, de 49, su hermano (48) e hija (17), y un prefecto del servicio penitenciario que vive en Junín y trabaja en la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín.

Entre los no residentes se encuentra un hombre de 64 años, oriundo de la localidad de Henderson.

Cabe destacar que ya se recuperaron cinco juninenses y la misma cantidad de no residentes, entre los que se encuentra una persona de la localidad de Alberti, la mujer de Valentín Alsina y los tres integrantes de la familia con domicilio en Buenos Aires, que son de Fortín Tiburcio.

Planteamos la posibilidad de flexibilizar la fase, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, afirmaron desde el municipio.

Mesa Económica

Con la presencia de representantes del sector comercial, rural, autoridades sanitarias, médicos, sindicalistas, fomentistas, legisladores provinciales y concejales del oficialismo y de la oposición, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, encabezaron un nuevo encuentro de la Mesa Económica. La reunión se desarrolló en el salón de la Democracia Argentina de la Universidad, en la que se tocaron diferentes temas relacionados a la pandemia de covid-19 y al nuevo cambio de fase en la ciudad.

Tal como lo había adelantado y tras analizarlo en la Mesa de Salud, el jefe de Gobierno de Junín propuso la flexibilización de la Fase 4, con el objetivo de proteger la actividad del sector gastronómico, “cumpliendo -por lo demás- con las exigencias y normativas dispuestas por la Provincia para dicha fase”, aseveraron desde el municipio.

“Flexibilizar la fase”

"El comportamiento de la mayoría de los vecinos en la semana de prueba de la Fase 5 fue muy bueno y se cumplieron todos los protocolos. Ante eso y entendiendo que por normativa debemos seguir en Fase 4, planteamos la posibilidad de flexibilizar la fase. La Mesa Sanitaria tuvo una mirada positiva respecto de que el sector gastronómico pueda seguir funcionando y por eso buscamos discutirlo en esta Mesa y después en el Concejo, para poder sancionar una ordenanza con el aval de la mayoría. Sabiendo que, si tenemos que volver hacia atrás, lo haremos", afirmó Petrecca.

Por su parte, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, manifestó: "Fue una reunión muy importante y la convocatoria fue muy amplia e incluyó a todos los sectores. Hubo mucho consenso en relación a cómo está Junín hoy y cuáles son los pasos a seguir. Los sectores productivos se han comportado muy bien y por eso es importante que puedan continuar, sí seguimos haciendo hincapié en el comportamiento social y los protocolos sanitarios".

"Hay que ir administrando esta situación que es compleja y hay que hacerlo de manera conjunta. El mensaje a la sociedad es muy importante, porque nos encuentra unidos a todos los sectores. Es un gran esfuerzo que reivindico siempre porque es algo que la gente está esperando. Así que nos vamos con buenas sensaciones", agregó.

En tanto, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, afirmó: "Es muy importante esta reunión a la que fuimos convocados. Las pymes están pasando por un momento muy difícil y con mucho esfuerzo del empleador, del empleado y del cliente se pudo volver".

La pelea en el Concejo

El Intendente elevó ayer un proyecto de ordenanza al Concejo que busca mantener la autorización para las actividades y servicios que habían comenzado a realizarse hace una semana, por estar contempladas dentro de la Fase 5.

El proyecto incluye que los gastronómicos puedan trabajar y que se puedan seguir realizando deportes, pesca y actividades culturales.

Excluye de las actividades permitidas a las reuniones sociales de hasta 10 personas, que también se encuentran contempladas en Fase 5.

Asimismo, continuará vigente la prohibición de utilizar los parques y plazas para realizar actividades, incluidos el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez.

“El objeto de esta decisión es sostener y apuntalar el nivel de actividad logrado en apenas una semana en dichos sectores, como también evitar en algunos casos que comerciantes deban cerrar sus establecimientos por no resultar rentables y no poder resistir el esfuerzo que implica volver a dejar de trabajar”, dijeron desde el municipio.

La medida con carácter de interés y orden público, surge debido a que a raíz de los últimos casos confirmados, el Gobierno provincial pasó al distrito de Junín a Fase 4, lo que implica que no podrían desarrollarse las actividades de comercios de gastronomía, las deportivas y las culturales, atento a ser propias de la Fase 5 antes mencionada.

Desde la oposición afirmaron a Democracia que, al cierre de esta edición, no habían recibido el proyecto de ordenanza, pero manifestaron que la ordenanza “no tiene sentido ni valor legal” y que “el Intendente tiene todas las atribuciones para hacerlo” sin necesidad de recurrir al Deliberativo local.

En este complejo escenario, el oficialismo comunal se encamina a presentar hoy el proyecto y pedir que sea tratado sobre tablas, con lo cual necesitaría para la aprobación dos tercios del Cuerpo, o sea, 14 votos a favor de los veinte ediles.