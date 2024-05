Se realizará un conversatorio sobre embarazo, parto y lactancia

El Gobierno de Junín, a través de su Secretaría de Salud, convoca a todos los vecinos a ser parte de esta charla informativa sobre embarazo, parto y lactancia, que se llevará a cabo el sábado 18 de mayo a las 16 horas en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa (Av. Roque Sáenz Peña 141) con entrada libre y gratuita.



La propuesta se desarrollará trabajando sobre el Lema “Las mujeres y las personas gestantes deciden por una atención flexible basada en evidencia” y estará a cargo de los profesionales Brigida Bertan, doula y puericultora, Marisol Mansilla, abogada; Francisco Saraceno, partero y Lic. en obstetricia, Violeta Osorio, activista en OVO y Mariana Gimenez, doula y osteópata.



Al respecto de la actividad, Gabriel D'Andrea, secretario de Salud del Gobierno de Junín, expresó: “Como Municipio nos resulta de suma importancia tratar temáticas tan importantes como estas y hacerlo de manera integral para que todos los vecinos puedan participar, cada vez más se habla de este tema, y acompañar a estos profesionales en su conversatorio por la Semana de Parto Respetado es una satisfacción”.



“En principio, se acercó Brigida (Bertán) junto a y Marisol (Mansilla) para traer esta propuesta, con ellas tuvimos el primer encuentro, y nos contaron de qué se trataba esto, el trabajo que hacen ellas desde su lugar, que es acompañar justamente a las mujeres, a las personas gestantes durante el embarazo, en el parto y durante la lactancia”, contó.



Así mismo, el funcionario sostuvo que “aquellas personas con las que hablé, que contaron con el servicio de ellas, lo que relatan es que ha sido un antes y un después, la diferencia ha sido enorme con respecto a embarazos y partos que han tenido, ellas son agentes de salud y consideramos que es una herramienta más para aportar, no sólo se trata de información, sino que seguimos trabajando en acompañar”.



“Esta jornada puntual se va a desarrollar el sábado 18 de mayo en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa (Av. Roque Sáenz Peña 141) a las 16 horas, esperamos que todos participen, es realmente un contenido importante brindado por profesionales en la materia”, concluyó.



Por su parte, Brigida Bertán, doula y puericultora, en primer lugar agradeció al Municipio por el acompañamiento, luego se refirió a la temática y explicó: “La idea es poder sensibilizar a la comunidad y reunir en este conversatorio a todas aquellas personas, profesionales y vecinos, para conversar y abrir la mirada, ver cuál es la importancia y lo que realmente necesitan las mujeres para tener un parto respetado”.



“Vemos que en esta ciudad, como en toda la Argentina, el porcentaje de cesárea es muy alto, en este sentido, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber máximo un 10% de cesárea y generalmente las instituciones pasan de un 90%, esto invita a preguntarnos qué está pasando, qué realmente necesitan las mujeres, y cuestionarnos esto de qué podemos hacer para que los bebés nazcan con más amor, con más respeto”, sostuvo.



Seguidamente, la profesional en puericultura afirmó: “Las mujeres que transitan esto también quedan con heridas luego de haber vivido violencia obstétrica, que a veces son muy graves, y no se visibilizan tampoco y es una herida que se lleva adelante toda la vida y que marca a las mujeres, entonces el propósito es replantearnos un poco esto y poder darnos la posibilidad de ver el nacimiento como un evento hermoso, de venir al mundo y de poder nacer con derecho, con todo lo que eso implica, nacer de forma más respetada y armónica”.



Por último, Marisol Mansilla, abogada, destacó que “es muy gratificante que haya Municipios que hablen de esta temática, que apuesten a la salud y que hagan apertura a conversatorios libres y gratuitos, estar acompañados por la institución primaria de una ciudad, que nos ayude y nos invite a llevar el contenido de estas problemáticas, no solo a charlarlo con profesionales, sino también con vecinos, nos hace sentir con mucha gratitud”.



“Desde mi área, esto se trata con profesionales de la justicia también, tenemos una Ley que está sancionada en el año 2004 y que con un decreto reglamentario en 2015 entró en vigencia para tener un respaldo por los derechos que hacen que, todas estas cuestiones puedan dejar de suceder”, explicó.



Para cerrar, la profesional especificó: “Se trata un poco de la patologización del embarazo, de la sobre medicalización, y un montón de otras cuestiones que se van a tratar el sábado, poniendo en discusión las altas tasas de cesáreas, de cómo se podría intentar mermar un poco estas cuestiones y sobre todo valorar las necesidades de las personas gestantes a través y respaldadas hoy con una Ley tan importante como la que tenemos”.