“Habilitaremos nuevamente los locales gastronómicos”

En una entrevista con TeleJunín, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, habló sobre el retroceso a Fase 4 de la cuarentena y la flexibilización.

“Hace un tiempo atrás, el Gobernador dictó un decreto que estableció distintas fases de la cuarentena. A partir de allí se destacan las actividades que se pueden hacer y cuáles no. Nosotros venimos trabajando fuertemente con la salud y la situación económica”, afirmó.

“Siempre fue de importancia habilitar actividades con los protocolos. Cuando arrancamos la Fase 5 yo dije que iba a ser a modo de prueba y que teníamos que ver el comportamiento que íbamos a encontrar por parte de los juninenses, que ha sido muy bueno”, destacó. Y aclaró: “El comportamiento ha sido muy bueno también por parte del sector empresarial, como gastronómico, kiosqueros, actividades culturales y deportivas que se habilitaron”, confirmó.

“En ese interín tuvimos una duplicación de casos y eso ha hecho que tengamos que estar nuevamente en la Fase 4. Hemos retrocedido un casillero, lo que implica que las actividades de la Fase 5 no puedan llevarse adelante”, sostuvo.

“En ese esquema tuvimos la preocupación de que cerraron cinco locales gastronómicos. Tuvimos un diálogo con el sector y nos dijeron que si cerraban de nuevo, no abrían más. Los más de 100 días cerrados trajeron problemas económicos”, indicó.

“A raíz de esto, buscamos alternativas para tener una Fase 4 flexibilizada. Tuvimos una reunión con el jefe de Gabinete bonaerense para buscar una alternativa local. Convoqué la Mesa de Salud, que me dijeron que con los casos que hay en Junín no hay un mayor riesgo sanitario porque son entre vínculos familiares y hay aislados”, subrayó.

“Eso me permitió saber que hoy estamos bien y la situación está controlada. Es por esto que convoqué la Mesa Económica para saber si estaban de acuerdo en seguir con esta Fase 4 flexibilizada”, apuntó.

Asimismo, indicó que han “preparado un proyecto de ordenanza que estaremos presentando mañana (hoy) en la sesión del Concejo Deliber​​​​​​​ante para que pueda ser aprobado por unanimidad y poder habilitar nuevamente los locales gastronómicos”.

Por último, recordó que los comercios en Fase 4 se mantienen en el horario de 7 a 18.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital