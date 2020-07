Petrecca aseguró que buscarán una Fase 4 “adaptada” para mantener actividades

Con la confirmación de tres nuevos casos de coronavirus en horas del sábado, sumando un total de seis activos y uno de un paciente no residente, la ciudad enfrenta hoy lo que todos temían: un inevitable regreso a la Fase 4.

Democracia dialogó con el intendente Pablo Petrecca, quien confirmó el retroceso de fase, que publicará por estas horas la Provincia. Además, aseguró que hoy se reunirá con la mesa económica y que buscarán llevar adelante una Fase 4 adaptada para que puedan continuar las actividades que funcionaron en Fase 5, tal es el caso de la gastronomía, la pesca y los deportes individuales.

Hoy presentarán un proyecto para regular algunas acciones y establecer multas a nivel local.

Retroceso a Fase 4

Consultado sobre el inminente cambio de fase, Petrecca confirmó que efectivamente la ciudad retrocede a la Fase 4 aunque adelantó que buscarán que la fase pueda ser adaptada.

“Me contacté con el jefe de gabinete, hay un decreto provincial que estableció el sistema de fases y se establecen requisitos, que claramente nosotros con estos seis casos de esta semana no estamos cumpliendo, con lo cual ya me informó que desde mañana (por hoy) saldrá una resolución de la grilla de los 235 municipios y Junín estaría en Fase 4”.

No obstante aseguró que evaluarán la posibilidad de una flexibilización para mantener actividades.

“Por supuesto que da mucha angustia esta situación. Y quiero dejar claro que toda decisión que tomamos desde el comienzo de esta pandemia y seguiremos tomando siempre será con la mirada sanitaria pero también claramente con la mirada económica. Estar más de cien días un comercio cerrado obviamente es imposible de resistir”, indicó y destacó el esfuerzo realizado y los encuentros con los sectores, los protocolos y los compromisos firmados la semana pasada.

Petrecca destacó el buen comportamiento de los sectores gastronómico, deportivo, y los juninenses en general.

“Todos buscamos poder llegar a esta fase cinco y es lamentable que tengamos que retroceder entonces buscamos concretamente ver si tenemos una alternativa que nos permita tener una especie de fase 4 adaptada. En ese aspecto si pretendemos que las actividades que funcionaron en Fase 5 puedan continuar, en el caso de la gastronomía es una de ellas y también la pesca, deportes individuales”.

En esa línea mantuvo ayer una reunión con la mesa sanitaria para evaluar la situación de los casos.

“La mirada general de la mesa fue que los casos están controlados, son prácticamente de una sola familia, con lo cual si bien hay muchas personas aisladas por contacto estrecho, hoy la mesa coincide en que la situación está controlada. Hoy, mañana esto puede cambiar”, aclaró.

Para el día de hoy se prevé un encuentro con la mesa económica, “queremos buscar el consenso y que los distintos actores de la sociedad civil, política y empresarial estén o no de acuerdo en acompañar estas medidas que pretendemos llevar como municipio, es decir si la mesa coincide en poder tener una fase 4 adaptada”.

Controles y multas

Consultado sobre el indicador de 21 días sin casos positivos para el eventual cambio de fase, el Jefe comunal aseguró que “es difícil de cumplir” aunque probablemente se revea dicha normativa luego del 17 de julio cuando se vuelva a determinar la situación de la cuarentena en el país.

“Será imposible no tener casos positivos”, aseguró Petrecca y agregó: “La clave es poder aislar rápidamente a los contactos estrechos y a partir de allí neutralizar y controlar”.

Asimismo aseguró que la ciudad “está en condiciones de hacer seguimiento de los casos y poder administrar la fase”.

Otra de las acciones que destacó es la presentación de un proyecto de ordenanza “donde vamos a regular algunas acciones concretas y establecer multas a nivel local, porque hoy las establece la Justicia Federal pero queremos que haya multas en el ámbito local”.

“Por eso estaremos elevando hoy un proyecto al Concejo Deliberante que esperamos que la oposición acompañe”.

Además buscarán endurecer algunas normas “respecto de los residentes y no residentes, sobre el cumplimiento. No podemos prohibir a un trabajador esencial que vaya al AMBA pero si queremos que ese trabajador no tenga una vida social en la comunidad. Queremos normatizarlo y en caso de no cumplirlo que haya sanciones al respecto”.

A la Justicia

Consultado sobre una eventual presentación en la Justicia por presunta infracción en el marco de los últimos casos registrados en la ciudad, Petrecca pidió “no prejuzgar”, pero fue claro: “La Justicia deberá encargarse de determinar si hubo o no violación a la normativa. Con los elementos que tenemos consideramos que puede haber algún tipo de violación por eso estaremos presentando hoy la denuncia penal al Juzgado Federal para que con los elementos probatorios a su alcance determine si los últimos casos que hemos tenido en Junín ha habido algún comportamiento fuera de la norma”.

Asimismo indicó que interviene Fiscalía “por algunas amenazas que hubo para con la familia pero es importante que se confíe en el trabajo que se está haciendo y sobre todo no llevar malestar ni angustia. Hay que manejarse con la información que den los medios de prensa y no llevarse por rumores”, concluyó.