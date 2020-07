Las dificultades para prever el comportamiento del virus

El seguimiento epidemiológico se hace a través de modelos matemáticos que permiten adelantar posibles escenarios a partir del comportamiento que está teniendo la circulación viral.

Sin embargo, es difícil hacer eso en nuestra ciudad. El doctor Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, explica que allí se trabaja con estos modelos que permitirían ir viendo la evolución de la enfermedad, “pero sucede que todos los modelos están hechos en base a brotes más o menos grandes, en los que tienen que haber casos todos los días y si esto no sucede, los modelos tienden mucho al error”.

Esto significa que las curvas se pueden evaluar cuando hay varios días con casos, por eso lo que se hace aquí tiene un margen de error importante, dado que no hubo varios días seguidos con casos.

“Por eso uno lo puede hacer a nivel provincial, pero si quisiera hacerlo en la región, es casi imposible, y menos aún en un municipio”, agrega Herce.

Y concluye: “De todas maneras, nosotros no estamos fuera de la Provincia y cuando vemos lo que sucedió en las últimas semanas, nos preocupa, porque es cada vez menor el número de días en los cuales se duplica la cantidad de infectados. Pero eso se hace en el promedio de toda la provincia”.