Junín recibe diariamente más de mil vehículos que vienen de otras ciudades

Los casos positivos de Covid-19 que hasta ahora fueron confirmados en nuestra ciudad tienen una característica en común: el nexo epidemiológico. En efecto, todos los brotes derivaron de contagios producidos en zonas de alta circulación viral: el basquetbolista que volvió de España en marzo, el repartidor de verduras que compró insumos en el Mercado Central (y luego contagió a tres contactos estrechos) y el último, de esta semana, que se dio a partir del caso de un hombre que viajó al AMBA, que luego derivó en algunos familiares también infectados.

Es decir que, por el momento, el virus está llegando por las rutas. Viene de afuera y, hasta ahora, no hay circulación viral al interior de la ciudad. Es por ello que los funcionarios están poniendo el acento en los controles, ya que son muchas las personas que llegan diariamente a Junín, provenientes de otras localidades. Así lo confirmó a este medio el director de Seguridad del municipio, Luis Chami: “Tenemos más de mil autos que todos los días vienen de afuera y quieren ingresar a nuestra ciudad, una gran parte de ellos tiene que ver con temas médicos”.

Por supuesto que no todos vienen de lugares con circulación comunitaria y la mayoría cuenta con los permisos correspondientes para circular. Pero preocupa la falta de responsabilidad social de algunos. “Si nosotros tenemos cien mil habitantes, hay unas mil personas que no entendieron lo que se debe hacer -afirma Chami-, se creen que no les va a pasar nada, y ese es el gran problema que tenemos. El otro día un infectólogo, que tiene permiso como trabajador esencial, fue a ver a la hija a Colegiales. Y el permiso es para trabajar, no para ir de visitas. Se toman la autorización como quieren. Hay gente que no evalúa el daño que le puede provocar al sistema de salud y nosotros trabajamos para resolver eso. Nos estamos ocupando de accionar y no quedarnos en el relato”.

Es por ello que las autoridades comunales tomaron la decisión de obligar a toda persona que viaje al AMBA o que venga de lugares de alta circulación viral a hacer un aislamiento de catorce días a su regreso, sin excepciones. “Nosotros estamos en fase 5, pero el que viaja al AMBA está en fase 1. Tiene que hacer cuarentena por catorce días. No queda otra, y si no: que no viaje”, sentencia Chami.

El funcionario municipal remarca que esta medida incluye a actividades consideradas esenciales y explica que ya se está trabajando con representantes de algunos rubros, como los comisionistas, con quienes se definió que el personal que viaja al AMBA “tiene que quedarse en su casa cuando regresa y lo que trae debe repartirlo otra persona”, previa desinfección del vehículo y los paquetes: “Esto ya lo notificamos y su incumplimiento va a ser sancionado, porque la ley dice que si alguien va a un lugar con circulación comunitaria, las recomendaciones sanitarias tienen que ver con catorce días de cuarentena. Y nos vamos a ocupar de que tenga una sanción importante el que no lo cumpla, para poder revertir esta situación”.

Actualmente, hay registrados entre cincuenta y sesenta vehículos que hacen comisiones.

Las rutas

Hace tres semanas, Democracia adelantaba que las autoridades sanitarias locales observaban que en el desplazamiento de los contagios empezaba a verse un lineamiento por las rutas nacionales, y que las ciudades con mayor compromiso eran las atravesadas por las rutas 7 y 5. “Si uno mira el mapa, se advierte claramente cómo los contagios parecieran avanzar por las rutas nacionales. Allí se observa que la Ruta 5 casi que queda dibujada y la Ruta 7 se empieza a dibujar”, decía a este medio el doctor Jorge Herce, titular de la Región Sanitaria III.

El propio Herce subraya que esa tendencia se ratifica. “No hay que ser un experto epidemiólogo para advertirlo. Si uno mira el mapa eso se sigue dando y se demuestra claramente si ve, por ejemplo, cómo aumentan los números de casos en las ciudades que están sobre la Ruta 5, como Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Bragado. Eso continúa siendo así, claramente la infección va a venir por la ruta”.

Es por ello que remarca que es clave no viajar al AMBA “salvo en casos de estricta necesidad”.

Situación actual

Al analizar el avance del Covid-19, el doctor Herce observa que lo que está sucediendo era, en parte, previsible. “Era posible que hubiera casos, sobre todo por lo que está sucediendo en CABA y el Conurbano, y por la circulación de personas consideradas esenciales que hay entre nuestra región y AMBA. Hay cosas que son difíciles de evitar, por eso la aparición de casos era una posibilidad”.

Esto podrá continuar dentro de estos parámetros en la medida en que se mantengan comunitariamente los cuidados, la prevención, el aislamiento. “Si esto sucede, podremos seguir sosteniendo este nivel de pequeños brotes que se pueden controlar. Porque es eso lo que tenemos hasta ahora, pequeños focos que van apareciendo y, mientras sean más o menos chicos, se pueden manejar, y se complican si se expanden”, agrega.

María Lucrecia López, directora asociada de la Región Sanitaria III, coincide en que una situación como la actual era, de alguna manera, esperable. “Nosotros no íbamos a estar exentos de esta situación”, señala, para luego aclarar que es complejo poder establecer un escenario posible de cara al futuro: “Es algo muy dinámico. El criterio que se utiliza es no ir al AMBA para no tener contagios, y si hay personas que viajan igual y no tienen la solidaridad de quedarse en su casa haciendo el aislamiento de catorce días, se hace muy difícil poder tener un criterio específico sobre cómo va a seguir aconteciendo todo eso, porque tiene que ver con las conductas sociales de las personas. Hay quienes están cumpliendo la cuarentena hace cuatro meses, sin salir, utilizando el tapaboca y la higiene de manos, y hay quienes no lo hacen en forma tan consciente”.

Algo similar opina el doctor Marcos Jaureguízar, director asociado del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (HIGA). Según su análisis, hoy hay dos escenarios: “Uno tiene que ver con la circulación viral, que es lo que pasa en AMBA, donde el comportamiento del contagio es de un determinado tipo, y el otro es el nuestro, donde no hay circulación viral, y hasta ahora todos los casos tienen un nexo epidemiológico. Es decir que uno puede rastrear de dónde viene el contagio”.

Cada uno de estos panoramas marcan cuál es la evolución del virus y a qué se le debe dar importancia. “En Junín -agrega Jaureguízar- los casos tienen que ver, más que con la vigilancia del Estado, que por supuesto tiene que estar, con la responsabilidad individual de los ciudadanos”.

Responsabilidad individual y comunitaria

Justamente, la responsabilidad es uno de los pilares sobre los que se sustenta el eventual éxito de la cuarentena, según la mirada de los especialistas sanitarios consultados.

“Es lógico que uno empiece a relajarse, pero es lo que no hay que hacer”, advierte Jaureguízar, para luego profundizar: “Uno se cansa, tiene miedo, se pone ansioso y la incertidumbre hace que tomemos decisiones equivocadas. Y el hecho de no pensar en el otro hace que uno haga cosas como reunirse con mucha gente, sabiendo que eso no se puede hacer por un tema de seguridad, o que uno viaje a determinadas zonas y no lo declare o no guarde la cuarentena. En esta zona, los brotes que ocurren y que pueden seguir ocurriendo tendrán que ver en un gran porcentaje con esto”.

El director asociado del HIGA ve en los llamados “anticuarentena” este comportamiento. “Se posicionan como si nosotros fuésemos procuarentena -señala-, yo también estoy cansado de la cuarentena, por lo que implica no poder salir y demás, también por lo laboral, pero es lo único que genera una respuesta, son estas medidas de prevención las que disminuyen el contagio y la mortalidad”.

También destaca que esta pandemia es riesgosa porque el virus es altamente contagioso “y ese es el mayor peligro”. Es que, si bien la tasa de mortalidad no es tan alta, “el hecho de que haya muchísimos contagiados aumenta la cantidad de enfermos y de muertos”.

El doctor Herce, por su parte, indica que nuestra ciudad tiene la ventaja de haber visto lo que pasó en China, primero, lo que sucedió en Europa después, y lo que está sucediendo en el AMBA ahora y empieza, de a poco, a aparecer en otras localidades. “Vemos que las cosas se complican cuando se pierde el control de los contactos -explica-, a medida que uno va perdiendo la fuente de la infección se puede transformar en circulación comunitaria y ahí es muy difícil el control. Por lo tanto, el esfuerzo hay que ponerlo en la vigilancia, la detección precoz y el control adecuado”.

Y es en ese marco en el que asevera que sigue siendo muy importante, desde la Salud Pública, seguir respetando el distanciamiento social: “Uno ve que la difusión de la enfermedad se da cuando suceden grandes reuniones, el jueves vimos manifestaciones en las calles que dan un poco de miedo porque hablamos de distanciamiento social mientras hay quienes creen que esto es una mentira o que el coronavirus no existe. Esas cosas nos preocupan profundamente porque son las que hacen que se pueda descontrolar fácilmente el trabajo que se viene haciendo”.

Jaureguízar coincide en la crítica a las aglomeraciones de gente como las que se produjeron el 9 de Julio en distintas ciudades, entre ellas, la nuestra: “Estamos preparados para recibir pacientes, tenemos una gran cantidad de camas, y hasta ahora no es tan problemático acá, en tanto y en cuanto uno puede hacer un seguimiento desde el punto de vista epidemiológico. Pero preocupa que no nos cuidemos nosotros y que seamos irresponsables. Acciones como las manifestaciones del jueves inciden no solo en lo ideológico sino en la Salud Pública, porque los que asistieron se pusieron en riesgo ellos y a los que estaban a su alrededor”.