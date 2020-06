La actividad molinera aumentó un 20 por ciento durante la cuarentena

El 30 de junio próximo es el Día del Trabajador Molinero. Al respecto, Tomás Kiernan, dirigente gremial de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) Seccional Junín, en diálogo con Democracia, destacó la actividad molinera en nuestro país, que nunca se detuvo.

Hizo llegar un fuerte abrazo a toda la familia molinera que está acompañando en esta situación de la pandemia.

“Cuando fue reglamentado el decreto, quedamos propensos a trabajar en la actividad durante las 24 horas, es decir, ininterrumpidamente. Es así que venimos cumpliendo 100 días de trabajo y así lo seguiremos haciendo”, dijo.



Kiernan dijo que han tenido mucho respeto por el protocolo, tanto las empresas de Junín como de la zona y todo el país. “Todos los días venimos poniendo el hombro a esta situación para que no falte la comida, el pan, en la mesa de cada argentino”, apuntó.

“No obstante esto, tenemos que hacer una referencia, hemos obtenido en los últimos 15 días atrás un inconveniente entre la FAIM (Cámara de Federación Argentina de la Industria Molinera), que preside Diego Cifarelli, y nuestro representante Saibén Lafuente, secretario general de UOMA, porque no se venía respetando el último punto de la paritaria anterior. Hubo asamblea y quite de colaboración en las empresas y se llegó a un acuerdo: los 4 mil pesos que otorgaba el Gobierno pasaron al sueldo básico y han otorgado un Bono Pandemia de 5 mil pesos. Tenemos la esperanza de que este último bono, a partir del 1 de julio, pueda también ser incorporado al básico”, manifestó.

Más de un 20 por ciento más

“Nos encuentra en un momento de reclamo, tenemos que luchar porque la actividad no se ha interrumpido, al contrario, ha aumentado un 20 por ciento más durante la pandemia. Algunos empresarios no reconocen y creen que estamos en una situación normal, sin reconocer el esfuerzo humano que hace tanto el trabajador como su familia en sus hogares”, dijo Kiernan.



Apuntó que a partir del 30 de junio próximo tendrán la apertura de nuevas paritarias. “Vamos a tratar de cobrar en el mes de julio todo el aguinaldo porque hay muchos que quieren sacarle provecho a esta situación de emergencia, pero sabemos que en la actividad molinera el aguinaldo se puede pagar en tiempo y forma como corresponde. En Junín se está trabajando en tres turnos de 8 horas”, afirmó.