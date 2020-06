Las cooperativas de El Triunfo y Agustina tendrán mejor conectividad

Cuatro cooperativas y dos PyMEs de la provincia de Buenos Aires recibieron en conjunto, en lo que va de 2020, más de $ 27 millones en subsidios para proyectos de extensión y mejora de la infraestructura de redes, a fin de fortalecer la prestación del servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha, informó el sitio InfoGEI.

A pesar de las limitaciones logísticas y presupuestarias por la emergencia sanitaria y socioeconómica ante el coronavirus, el objetivo es promover el desarrollo federal del plan de conectividad.

Los proyectos aprobados en todo el país por el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) desde comienzos de año fueron 29, por un total de $ 209 millones, y 13% de los subsidios aprobados beneficiaron a iniciativas bonaerenses.

"Las autoridades nacionales confirmaron que se mantendrá el fomento a la conectividad, a través del otorgamiento de líneas de créditos con tasas preferenciales y aportes no reembolsables a PyMEs y cooperativas, en la Provincia y en todo el país", destacó Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de Buenos Aires.

El integrante del Frente de Todos resaltó que el Enacom modificó a mediados de abril la normativa que regula los aportes no reembolsables a fin de dinamizar su otorgamiento.

También se incrementaron los montos y beneficiarios de las distintas localidades, al ampliar el número de habitantes de los proyectos elegibles (el tope de ayuda era de 10.000 y pasó a 30.000).

Los destinatarios de las ayudas, que cubren el 80% de las inversiones, son licenciatarias de servicios TIC (tecnologías de la información y la Comunicación) con registro de Servicio de Valor Agregado (acceso a Internet).

Los aportes no reembolsables respaldaron proyectos llevados a cabo por las siguientes entidades: Cooperativa Eléctrica El Triunfo Ltda., de El Triunfo, partido de Lincoln, por $ 4.243.112; Renovación Radial S.A., de Pinzón, partido de Pergamino, por $ 4.711.178; y la Cooperativa Telefónica y de Otros Servicios, de Mar Azul, Partido de Villa Gesell, $ 7.785.790.

También recibieron aportes la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Villa Lía Ltda., localidad de Villa Lía, partido de San Antonio de Areco, por $ 6.826.144; Sebe Cable SRL., de la localidad de Juan A. Pradere, partido de Patagones, por $ 2.261.577; y para la Cooperativa Eléctrica de Agustina Ltda., de Agustina, partido de Junín, por $ 1.414.807.