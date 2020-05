Buscan alternativas para hacer inicio electrónico de todo proceso judicial

El doctor Pablo Rasuk, presidente del Colegio de Abogados de la Departamental Judicial de Junín, al ser consultado por Democracia, explicó cómo se estaba trabajando en la administración de Justicia, en el marco de la cuarentena.

Manifestó que todo lo que estaba en trámite, se resolvía vía expediente electrónico. “Se hacen todas presentaciones virtuales, no hay ninguna tarea presencial en Tribunales, en los fueros Civil, Comercial, Contencioso-administrativo y Laboral”, dijo.

Aclaró que en los fueros Penal y Familia se está trabajando en forma presencial en determinados procesos.

De acuerdo a lo manifestado, en lo Penal, cuando hay detenidos y audiencia indagatoria, se hace en forma presencial. Y en Familia, todo lo que es causa Violencia y urgente, puede haber algunos trámites presenciales.

“Salvo estos dos fueros, todo lo otro es vía expediente electrónico, a no ser que medien cuestiones de urgencia, o de prescripción o caducidad, o que es autorizado iniciarse en el Juzgado de turno de cada fuero. Los fueros de Familia y Penal siempre están de turno”, aclaró.

En los casos de los fueros Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, el proceso se inicia en el Juzgado de turno. “Si hay alguna medida cautelar por amparo o por cuestiones urgentes, se dictan las medidas cautelares, y después, cuando se abra la receptoría van a ir a sorteo para ver el Juzgado que les corresponde”, explicó.

Receptoría Digital

El doctor Rasuk aclaró que, de todas maneras, hay alternativas que se están planificando, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En principio habría una Receptoría Digital para poder hacer inicios electrónicos de todo tipo de juicios, no solo de los urgentes.

“Se está trabajando para que el sistema judicial vuelva a funcionar normalmente (con los cuidados sanitarios correspondientes, barbijo y distanciamiento social). Tratan de implementar las cédulas presenciales o físicas, en la Oficina de Mandamientos, por ejemplo, un traslado de demanda para notificar al demandado, cuando todavía no tiene abogado ni domicilio electrónico, algo que hoy en día no se está haciendo. A los fines que los juicios avancen, eso se estaría implementando en corto plazo”, explicó el entrevistado.

Teleaudiencias

El entrevistado señaló la falta de implementación de las teleaudiencias, aunque apuntó que algo de esto se estaba haciendo en el fuero de Familia.

“Tratan de armar todo el sistema para que haya teleaudiencias en los otros fueros (Civil, Comercial, Laboral). De a poco algunas cuestiones se están queriendo empezar a hacer con un sistema que se llama MSTeams, de Microsoft, que es el que implementó la Corte para este tipo de cosas y ahora lo tiene que poner en funcionamiento”, acotó.

“Se trata de implementar el sistema de Teleaudiencias, que está armando la Suprema Corte”, reiteró.

“No está resuelta la toma de declaración de testigos. Todo lo que es presencial continúa suspendido”, aclaró.

Juicios penales

El doctor Rasuk aseguró que en el fuero Penal, todo lo relacionado con audiencias de debate, donde se hace el juicio oral que concluye con la sentencia, no se está haciendo. Está suspendido.

“Solo se toman las audiencias cuando hay detenidos – aclaró- ya que en estos casos el juez tiene de 24 a 72 horas para hacerlo comparecer y tomarle declaración. El detenido va y el juez le toma la declaración. El fiscal le toma la audiencia indagatoria ante la presencia del juez de Garantías”.

Familia

El facultativo aclaró que algunas audiencias del fuero Familia también se estaban llevando a cabo, incluso, según el Juzgado, se usaba la videollamada o un sistema similar.