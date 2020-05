Las personas no residentes ya pueden tramitar el permiso para entrar a Junín

El Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad, al ser entrevistado por TeleJunín afirmó que se están realizando los controles estrictos en cuatro puestos de ingreso, algunos con anexos como cámaras de seguridad, a fin de tener un seguimiento permanente.

Ante las dudas de que efectivamente se cumplieran estas medidas de seguridad, sumado a la creciente preocupación ante el crecimiento exponencial de infectados por coronavirus en Capital Federal y el Conurbano, el funcionario aseguró que en los puestos en ruta hay entre siete y ocho efectivos policiales, más dos personas de la agencia de Seguridad Vial.

“A todos les piden certificado de circulación. Hay personal de Policía Ecológica para los casos de vehículos que provienen de zonas donde hay circulación viral comunitaria, que deben firmar una declaración jurada y someterse a la toma de temperatura”, apuntó.

El funcionario afirmó que los controles se están fortaleciendo aún más, que son más restrictivos, ya que Junín no está tan lejos del Conurbano, donde los números tanto de infectados como de víctimas fatales de COVID-19 son elevados.

Para Rosa, estas medidas son como “volver a la fase anterior” en materia de seguridad, retomando los controles en cuatro lugares principales: 1) Ruta 7, frente a Camineros; 2) Ruta 7, frente al hipermercado, lugar donde controlan Gendarmería, Policía Federal y Policía Bonaerense; 3) Ruta 188 y Av. Circunvalación, frente a la aviación; y 4) Ruta 7 y Av. Pastor Bauman.

Certificado

Los viajeros provenientes del AMBA que quieran ingresar a Junín y que vengan por Ruta 7 deben presentar certificado especial, al igual que aquellos que vengan de Rosario y Santa Fe y transiten por la Ruta 188.

La autorización de ese certificado la proporcionan autoridades municipales de Junín, a través de la página web: junin.gob.ar, y puede tardar hasta 24 horas, por lo cual a este trámite hay que realizarlo con tiempo.

Desde el Gobierno de Junín señalaron que actualmente el problema sanitario está centralizado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), por lo tanto se han intensificado los controles en ruta.

Los viajeros que vienen de afuera del partido de Junín deben presentar un certificado, bastante parecido al del Gobierno nacional, que ya está en la página web municipal, para ingresar a Junín.

Tienen que expresar los motivos por los cuales ingresan a nuestra ciudad y tener la autorización expresa del Gobierno local.

Para acceder a dicho certificado, la persona debe consultar a la página web del municipio y allí cliquear una placa que dice COVID-19, Permiso de Ingreso y Permanencia, a fin de solicitar la autorización y tenerla para presentarla a las autoridades que así lo requieran.

Rosa explicó que se procede de una manera similar al permiso que todos deben tener para circular en nuestro país. Cabe apuntar que hay un nuevo certificado que emite el Gobierno nacional, otro Provincia de Buenos Aires y otro Ciudad de Buenos Aires.



La ciudad de Junín estará cerrada para quienes quieran ingresar y no sean residentes entre las 22 y las 6 de la mañana, salvo casos de fuerza mayor como bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad, entre otros casos excepcionales.

En cuanto a la circulación dentro de la ciudad, los controles no serán tan estrictos, aunque Andrés Rosa manifestó que, si bien no se estaba exigiendo en la ciudad el nuevo Certificado Nacional para circular, los vecinos deberían estar tramitándolo para ya tenerlo en su poder cuando circulen, principalmente por ruta.

El entrevistado recordó y destacó que la violación del Aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU 297) es un delito federal y está penado por la ley.

Obleas

El propio intendente Pablo Petrecca, durante una conferencia de prensa llevada a cabo el martes último, se refirió a los inconvenientes que pueden causar estas limitaciones para circular a los vecinos que viven en algunos barrios alejados de la ciudad como Cerrito Colorado. Para quienes vivan en Junín pero tienen que pasar por los controles policiales, estará a disposición una oblea especial que les permitirá no tener tanta demora en los accesos.

En este caso, Democracia consultó a Luis Chami, director general de Seguridad, quien informó que las obleas de pase han sido dadas a referentes de Cerrito Sur, Cerrito Norte y San Ignacio, es decir, a Santiago Herman (en el caso de Cerrito Sur) y Juan Manuel Soberano (Cerrito Norte y San Ignacio).