Jubilados podrán cobrar los haberes de junio por ventanilla

Los beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones podrán cobrar los haberes de junio y el medio aguinaldo por ventanilla y sin turno previo en las sucursales bancarias habilitadas, informó ayer la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los titulares deben acercarse a las entidades solo en las fechas asignadas y sus haberes permanecerán en sus cuentas, aclaró el organismo.

Además, el trámite de Supervivencia o Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido hasta el 30 de junio, por lo que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo, recordó la Anses.

En el caso de las pensiones no contributivas, los documentos terminados en 0 y 1 deberán concurrir a cobrar el 1 de junio; los terminados en 2 y 3, el 2 de junio; 4 y 5, el 3 de junio; 6 y 7, el 4 de junio; y 8 y 9, el 5 de junio.

Haberes menores a 18.952 pesos

En tanto, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma mensual de $18.952 con documentos terminados en 0 deberán concurrir a cobrar el 8 de junio; en 1, el 9 de junio; 2, el 10 de junio; 3, el 11 de junio; 4, el 12 de junio; 5, el 16 de junio; 6, el 17 de junio; 7, el 18 de junio; 8, el 19 de junio; y 9, el 22 de junio.

Y los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma mensual de $18.952 con documentos terminados en 0 y 1 deberán concurrir a cobrar el 23 de junio; 2 y 3, el 24 de junio; 4 y 5, el 25 de junio; 6 y 7, el 26 de junio; y 8 y 9, el 29 de junio.