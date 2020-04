Piden un "esfuerzo compartido" en los colegios privados

La cuarentena viene provocando un fuerte impacto económico en muchas familias juninenses, situación que repercute también en los colegios de gestión privada de nuestra ciudad, ya que muchos padres afrontan crecientes dificultades para abonar las cuotas.

En este escenario, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Fernando Scanavino, afirmó ayer a Democracia que debería primar "un esfuerzo compartido" entre las instituciones educativas y las familias, ya que "ambas partes deberían ser comprensivas".

En los últimos días los reclamos de padres -muchos de los cuales no pueden salir a obtener su sustento por la cuarentena obligatoria- se multiplicaron en los colegios y también hubo consultas en la OMIC.

Según pudo saber este diario, algunos establecimientos optaron por unificar las cuotas (en caso de tener dos o más hijos en la escuela) o realizar rebajas, por ejemplo, no tener que pagar el seguro por alumno o el servicio de emergencias médicas, como así también mantener el precio congelado de las cuotas a diciembre último o eliminar el cobro de intereses por mora o pago fuera de término. Sin embargo, las rebajas no son significativas.