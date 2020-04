Sadop indicó que los docentes privados de Junín ya cobraron sus sueldos

En Junín y la Región, no hubo inconveniente en el pago de sueldos a los docentes privados, principalmente debido a que la gran mayoría de las instituciones educativas privadas están subvencionadas por el Estado provincial. Así lo manifestó a Democracia Gabriela Costales, secretaria general de la Delegación Junín de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) Seccional Provincia de Buenos Aires.

“Con respecto a nuestro territorio que se extiende desde Ameghino, Lincoln, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Arenales, Arribeños, Los Toldos y Junín, entre otras localidades, no hemos tenido inconvenientes en el pago de salarios. La gran mayoría de las escuelas de nuestra jurisdicción son subvencionadas por el Estado. Por eso, casi todos los docentes de escuelas de gestión privada no han tenido dificultades en el cobro”, afirmó.

A distancia

Respecto a la labor educativa en tiempos de cuarentena, Gabriela Costales explicó que los docentes están trabajando conectados por celular y computadora, aunque reconoció los problemas que plantea esta modalidad pedagógica.

“Esta es una situación que surgió de un momento para otro, los docentes y equipos directivos siguen trabajando en la elaboración de estrategias y recursos a utilizar, para garantizarle a sus alumnos la continuidad del aprendizaje”, dijo.

La gremialista reconoció que, no obstante llevarse adelante esta actividad docente, el trabajo desde la casa no era lo mismo que en un aula. Entre las razones, la gremialista mencionó la organización de horarios que debe tener el docente en su propio marco familiar, las limitaciones de acceso a las tecnologías tanto del docente como los alumnos y la falta de ida y vuelta continuo con los alumnos, como así también las familias de ellos.

Por todo esto, el SADOP está haciendo una encuesta para poder conocer de qué manera estaban trabajando los docentes privados, “ya que nos preocupa que el trabajo a distancia pueda provocar, tanto en la salud como en las condiciones de trabajo, algún inconveniente”, afirmó Costales.