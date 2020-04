Trotta: “No se sabe cuándo vuelven las clases”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió ayer que el Gobierno nacional "no" sabe cuándo será la vuelta a clases porque "no es una decisión educativa" sino "sanitaria".

"Toda decisión relacionada a la vuelta a las escuelas no es una decisión educativa es una decisión sanitaria. Cuando el comité de expertos determine que no hay riesgos volviendo a las escuelas, vamos a volver inmediatamente", enfatizó Trotta en declaraciones a radiales.

Al ser consultado sobre cuándo será la vuelta a clases, respondió: "La verdad no lo sabemos. No lo sabemos nosotros porque hay un esquema de priorización de la salud, pero tampoco lo saben países que están viviendo esta película con algunas semanas o meses de antelación como son los países europeos".

En ese marco, indicó que el Gobierno nacional busca "generar la mayor cantidad de herramientas que permitan en las diversidades dar una continuidad académica".

"Debe ser una experiencia muy traumática que nos debe servir para fortalecer nuestro sistema educativo. Hemos dado pasos importantes en lo que puede ser la virtualización de ciertas instancias de la enseñanza y el aprendizaje", destacó el Ministro.

Por último, indicó que "cada realidad es distinta, como es el vínculo que se logró establecer entre maestros y alumnos. No es lo mismo en primaria y secundaria que la Universidad".