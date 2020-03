En los supermercados chinos de Junín ya instalan "corralitos de aislamiento"

La imagen ya se viene repitiendo en distintos puntos del país, pero ahora también en Junín. Los locales chinos recurrieron a un curioso método para protegerse del coronavirus.

Este diario recorrió algunos supermercados de esa colectividad para conocer la historia detrás de este improvisado intento para no contagiarse.

Uno de esos locales se encuentra sobre calle Julio Campos, donde Democracia dialogó con el cajero y clientes. “Me parece muy bien y hay que tomar precauciones”, dijo una vecina mientras terminaba de realizar la compra.

En la suerte de cabina sostenida por tubos hizo dos agujeros, por el primero ingresa la mercadería y por el otro se retira y paga. No faltan los guantes y tampoco el uso continuo de barbijo para reforzar la medida.



“Este método lo vimos a través de videos de China para asegurar que el virus no se propague”, afirmó el cajero quien usó una app móvil traductora para poder llevar a cabo el diálogo. Y agregó que el coronavirus en su país “ha sido eliminado”.

Algunos curiosos pasan y sacan fotos, por eso las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes. Otros pasan entran, compran y desestiman la efectividad de la medida extrema.

La situación da cuenta del temor de la comunidad por entrar en contacto con otros. Durante el recorrido no solo se pudo corroborar el uso del plástico rígido, también usan papel film y hasta nylon para montar estas cabinas.

“Debido a que en el periodo de incubación puede transmitirse, todavía no sabemos si existe el virus en Junín. Por eso tomamos precauciones para evitar que el virus se propague y garantizar la seguridad de los residentes de los alrededores”, confirmó el comerciante asiático.

“Cuando vivimos aquí no deberíamos permitir ser un punto de propagación del virus y debemos esforzarnos para que el cliente tenga una compra segura”, subrayó.

“No hay pedidos de materiales”

Desde Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (CEDEAPSA) confirmaron que no hay ningún tipo de pedido del uso de materiales de aislamiento en los locales.

Las góndolas de los supermercados asiáticos están llenas, no hay desabastecimiento de productos, el único faltante es el alcohol en gel. Tampoco hay largas colas como se ven en las grandes cadenas.

Este escenario también se registró en otros comercios chinos del mundo, principalmente en España, hoy unos de los países más afectados por el coronavirus. Allí, en las redes sociales también se viralizaron imágenes donde se ven estas mamparas protectoras, al igual que en Argentina.